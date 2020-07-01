2020-07-02T12:47:04+03:00
Общество

Добро пожаловать в арт-инсталляцию «Городские цветы»!

Это подарок на день рождения Красноярску от компании «Ростелеком» и художников города при поддержке Издательского дома «Комсомольская правда»
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Добро пожаловать в арт-инсталляцию «Городские цветы»!Добро пожаловать в арт-инсталляцию «Городские цветы»!Фото: Мария ЛЕНЦ
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«Городские цветы» - 9 уникальных зонтов, которые распустились на деревьях в самом центре столицы края. В отличие от парящих цветных зонтиков Португалии, спасающих прохожих от полуденного зноя и дарящих настроение праздника вечером, красноярские «городские цветы» разместились в уютном сквере, располагающем к личному знакомству и тихому диалогу со зрителем.

Каждый зонт – это произведение искусства. Вдохновленные творчеством знаменитых земляков, современные художники Красноярска вернули в настоящее самые нежные цветочные мотивы их работ. Вместе с зонтами над головами гостей инсталляции раскрываются цветы с картин Василия Сурикова, Андрея Поздеева и Тойво Ряннеля.

В 2000 году в Красноярске был установлен памятник художнику Андрею Поздееву. Совсем скоро он стал одним из символов нашего города, а зонт в руках знаменитого красноярца приобрел для горожан особый смысл: символ творчества и радости. Именно так родилась идея росписи зонтов. Цветы тоже неслучайны. В творчестве всех трех художников они занимали особое место. От источника вдохновения и метафоры мироздания для Поздеева до силы и нежности сибирской природы для реалистов Сурикова и Ряннеля.

Совместно мы попытались воссоздать связь между шедеврами кисти земляков прошлого века и настоящим временем, побудив в каждом из вас желание не просто насладиться красочностью зонтов-картин, но, возможно, заглянуть чуть глубже в историю искусства Красноярского края.

Делайте фото и делитесь прекрасным!

Авторы зонтов и источники вдохновения (указаны слева направо)

Зонт Анны Голощаповой - «Букет» В. Суриков.

Зонт Юлии Ивановой - «Букет в стакане» В. Суриков.

Зонт Симы Петриковой- «Тигр», «Художник», серия «Цветы» А. Поздеев.

Зонт Ларисы Гавришиной– «Рябина» Т.Ряннель.

Зонт Елены Мельниковой - «Букет» В. Суриков.

Зонт Ирины Верпета – цветы на пейзажах Т.Ряннеля.

Зонт Татьяны Матвеевой– «Анфиса» В. Суриков.

Зонт Симы Петриковой - серия «Цветы» А. Поздеева.

Зонт Симы Петриковой- «Краски земли. Луна и Солнце» А. Поздеев.

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#Комсомолка

Подробнее о каждом зонте читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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