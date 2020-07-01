Добро пожаловать в арт-инсталляцию «Городские цветы»!
«Городские цветы» - 9 уникальных зонтов, которые распустились на деревьях в самом центре столицы края. В отличие от парящих цветных зонтиков Португалии, спасающих прохожих от полуденного зноя и дарящих настроение праздника вечером, красноярские «городские цветы» разместились в уютном сквере, располагающем к личному знакомству и тихому диалогу со зрителем.
Каждый зонт – это произведение искусства. Вдохновленные творчеством знаменитых земляков, современные художники Красноярска вернули в настоящее самые нежные цветочные мотивы их работ. Вместе с зонтами над головами гостей инсталляции раскрываются цветы с картин Василия Сурикова, Андрея Поздеева и Тойво Ряннеля.
В 2000 году в Красноярске был установлен памятник художнику Андрею Поздееву. Совсем скоро он стал одним из символов нашего города, а зонт в руках знаменитого красноярца приобрел для горожан особый смысл: символ творчества и радости. Именно так родилась идея росписи зонтов. Цветы тоже неслучайны. В творчестве всех трех художников они занимали особое место. От источника вдохновения и метафоры мироздания для Поздеева до силы и нежности сибирской природы для реалистов Сурикова и Ряннеля.
Совместно мы попытались воссоздать связь между шедеврами кисти земляков прошлого века и настоящим временем, побудив в каждом из вас желание не просто насладиться красочностью зонтов-картин, но, возможно, заглянуть чуть глубже в историю искусства Красноярского края.
Делайте фото и делитесь прекрасным!
Авторы зонтов и источники вдохновения (указаны слева направо)
Зонт Анны Голощаповой - «Букет» В. Суриков.
Зонт Юлии Ивановой - «Букет в стакане» В. Суриков.
Зонт Симы Петриковой- «Тигр», «Художник», серия «Цветы» А. Поздеев.
Зонт Ларисы Гавришиной– «Рябина» Т.Ряннель.
Зонт Елены Мельниковой - «Букет» В. Суриков.
Зонт Ирины Верпета – цветы на пейзажах Т.Ряннеля.
Зонт Татьяны Матвеевой– «Анфиса» В. Суриков.
Зонт Симы Петриковой - серия «Цветы» А. Поздеева.
Зонт Симы Петриковой- «Краски земли. Луна и Солнце» А. Поздеев.
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