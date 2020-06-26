Горсовет проверил, как ремонтируют дворы Красноярска по федеральному проекту

Депутаты Красноярского горсовета вместе с жителями постоянно контролируют, как ремонтируют дворы по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Сегодня горсовет проинспектировал дворы в Октябрьском районе: один благоустроили в прошлом году, второй планируют обновить до конца года.

Во дворе на ул. Вильского, 1 — новая детская площадка с покрытием из песка, новые лавочки и урны. Председатель совета дома Елена Горбунова рассказывает: жители пытались благоустроить свой двор 20 лет. Как только появился федеральный проект, они активно подавали заявки на участие. И в прошлом году двор обновили — при участии самих горожан.

— [Мы платили] попроцентно — там, где идёт детская площадка, 5% оплачивается, а само благоустройство, асфальтирование — 2%. Мы эту сумму раскидали в течение года, оплачивали с жителями. Уже погасили полностью. Мы довольны, нас всё устраивает, — рассказывает председатель совета дома Елена Горбунова.

Жители дома на Киренского, 58 раньше тоже не могли похвастаться обустроенными дорожками, но в этом году обновили и этот двор: переложили асфальт, установили новые бордюры с занижением. Уже готовы и парковка, и тротуары. Подрядчики вывозят строительный мусор. Жители сами озеленят двор, вместе с УК подсыпят землю и высадят новые цветы. А ещё оплатят всего 2% от благоустройства — остальное компенсирует федеральный проект.

— Цель программы изначально — привлечь жителей домов к совместному финансированию: при этом большую часть оплачивает государство, остальную часть — население. И у государства, и у жителей дома большая заинтересованность, чтобы всё сохранилось, чтобы было красиво, — объясняет депутат горсовета Игорь Сорокин.

Оба двора хотят попасть в конкурс на лучшую концепцию озеленения двора — его запустили по инициативе депутата Сергея Шахматова. Авторы 50 лучших проектов получат по 100 тыс. рублей на озеленение своих дворов. Это должно поощрить активных жителей и привлечь тех, кто ещё не участвовал в жизни своего двора.

— Всё, что связано с улицами, и так финансируется из средств, которые выделяются на благоустройство и озеленение города. Но, к сожалению, совершенно никто не следит, как обеспечивается озеленение и развитие зелёного каркаса в межквартальных проездах, внутридворовых территориях, между домами. Мы попытались сделать конкурс среди жителей, где деньги целевым образом выделяются жителям под конкретные проекты озеленения — не благоустройства, а озеленения. Деньги направляются на покупку лесопосадочного материала, а сами поставки, проектирование, уход за насаждениями — всё осуществляется инициативно, за счёт времени, средств и усилий самих жителей, — отмечает депутат Сергей Шахматов.

1. За исполнением проекта следит рабочая группа, созданная в мэрии в марте 2019 года по рекомендации горсовета. В состав вошли и сами депутаты - 10 парламентариев. Также народные избранники входят в общественную комиссию по развитию городской среды — она утверждает список домов для благоустройства и рассматривает дизайн-проекты жителей. В состав комиссии также входят общественники, представители УК и ТСЖ, юристы, ветераны, строители, архитекторы, городские и районные чиновники.

2. Заявки на 2020 год собирались летом и осенью прошлого года. Их оценивали по трём видам критериев: техническим (срок ввода дома в эксплуатацию, кадастровые документы и др.), организационным (сколько квартир, избран ли совет дома) и финансовым (насколько собственники жилья готовы вложиться в проект).

3. В этом году обновят 59 дворов (всего заявились 141). Больше всего в Ленинском районе (17 дворов), за ним идут Кировский и Советский (по 10). На эти работы планируют направить 127,4 млн рублей.

4. За три года, пока действует проект, в Красноярске благоустроили 479 дворов. На это пошло 794 млн рублей. Горсовет активно контролировал процесс и качество работ.