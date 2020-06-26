Коронавирус в Красноярске, последние новости на 26 июня 2020: диагноз COVID-19 поставили еще 149 пациентам

По данным оперативного штаба на 14 часов 26 июня 2020 года, количество зараженных коронавирусом в Красноярском крае возросло до 8331. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 149 человек, из них 118 в Красноярске. Таким образом, темп прироста составил 1,8%.

Данные на 26 июня

COVID-19 распространился на 54 района края. За все время врачи вылечили 3401 человека (+93 за сутки). Умерли 107 (+8 за сутки). В Минздраве рассказали о погибших. Это четверо мужчин и столько же женщин, их возраст от 50 до 80 лет, они находились на искусственной вентиляции легких.

Под медицинским наблюдением на дому 1262, в том числе за последние сутки взят 151. Снято с контроля 202 270, за последние сутки 26.

На 26 июня в Красноярске:

- разрешены занятия спортом на улице, при условии соблюдения дистанции,

- разрешены прогулки с членами семьи,

- открыты непродовольственные магазины площадью меньше 400 квадратов,

- работают салоны красоты и парикмахерские,

- в общественных местах введен обязательный масочный режим,

- работают дежурные группы в детских садах,

- открыты гостиницы, санатории, пансионаты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Можно ли уехать на озера Хакасии в 2020 году: в ГИБДД прокомментировали слухи о закрытых из-за коронавируса дорогах

Красноярцы мечтают выехать на озера, в том числе на давно полюбившиеся всем озера Хакасии – Шира, Беле, Тус и другие. Для многих стало традицией отдыхать там, тем более, что расстояние от краевого центра – чуть более 350 километров. (Подробности)