2020-06-26T14:15:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 26 июня 2020: диагноз COVID-19 поставили еще 149 пациентам

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Красноярске на 26 июня
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Последние новости о коронавирусе в Красноярске на 26 июня 2020Последние новости о коронавирусе в Красноярске на 26 июня 2020
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По данным оперативного штаба на 14 часов 26 июня 2020 года, количество зараженных коронавирусом в Красноярском крае возросло до 8331. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 149 человек, из них 118 в Красноярске. Таким образом, темп прироста составил 1,8%.

Данные на 26 июня

Данные на 26 июня

COVID-19 распространился на 54 района края. За все время врачи вылечили 3401 человека (+93 за сутки). Умерли 107 (+8 за сутки). В Минздраве рассказали о погибших. Это четверо мужчин и столько же женщин, их возраст от 50 до 80 лет, они находились на искусственной вентиляции легких.

Под медицинским наблюдением на дому 1262, в том числе за последние сутки взят 151. Снято с контроля 202 270, за последние сутки 26.

На 26 июня в Красноярске:

- разрешены занятия спортом на улице, при условии соблюдения дистанции,

- разрешены прогулки с членами семьи,

- открыты непродовольственные магазины площадью меньше 400 квадратов,

- работают салоны красоты и парикмахерские,

- в общественных местах введен обязательный масочный режим,

- работают дежурные группы в детских садах,

- открыты гостиницы, санатории, пансионаты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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