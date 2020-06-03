Красноярские святые: кто они?

11 июня Русская православная церковь отмечает день памяти святителя Луки и Собора святых Красноярской митрополии – это и стало главной темой программы «Время веры» на радио «Комсомольская правда» с участием сотрудника Касьяновского дома Юрия Пасхальского.

- Святитель Лука Войно-Ясенецкий, самая яркая и масштабная фигура в истории православия не только Красноярского края. Архипастырь и врач, целитель души и тела. В его биографии – десятки городов, и среди них есть и Красноярск.

- В автобиографии, которую он писал в завершении своего земного пути, он рассказывает и о пребывании в Сибири. Это первая ссылка в 20-е годы прошлого века, когда он проехал практически весь Красноярский край, и это были суровые годы. И второй период – ссылка во время Великой Отечественной войны, когда он работал в эвакогоспиталях Красноярска и спасал раненых. В нашем городе есть несколько самых памятных мест. Это школа №10, где был госпиталь 1515 и где он проводил несколько операций в день, хотя был уже в возрасте, и это церковь на Николаевском кладбище, где в 1943 году после многолетнего перерыва прошла церковная служба, и это случилось благодаря долгим хлопотам архиепископа Луки. Ведь на тот момент ближайшая церковь находилась в Новосибирске, а на территории огромного Красноярского края не было ни одного храма.

Дмитрий Неровецкий. Только благодаря случайному стечению обстоятельств мы теперь знаем, как выглядел человек, причисленный к лику новомучеников. Фото: из архива Отдела по взаимодействиям Церкви с обществом и СМИ Красноярской епархии

- Об этом человеке написано много книг, сняты фильмы, и кажется, что мы о нем уже все знаем. Однако работа по изучению его биографии продолжается, в том числе и в Красноярске. Неужели еще есть «белые пятна»?

- Очень мало информации о его первой ссылке в Красноярский край. Епархиальный отдел по канонизации святых как раз сейчас работает над этим, готовится книга с новыми фактами. Например, где жил Лука в Енисейске во время ссылки, неизвестно. И восстановить такую информацию сейчас сложно: свидетелей и участников тех событий уже нет. К счастью, есть масса неизученных документов, которые ждут своего часа.

- Какие факты и события жизни святителя Луки поражают вас больше всего?

- Многие представляют себе веру как возможность что-то получить: поставят свечку и ждут взамен каких-то благ для себя. Жизнь святителя Луки – это жизнь настоящего христианина. Даже то, что он хотел быть врачом и лечить людей бедных, обездоленных. Он заранее знал, что за веру ему придется претерпеть, и был готов добровольно взойти на Голгофу. Он говорил о себе «я полюбил страдание» - это сложно представить.

- Также 11 июня празднуется Собор святых Красноярской митрополии. Кто такие святые, в чем их подвиг и почему Церковь так их почитает?

- История этого праздника напрямую связана со святителем Лукой. Это один из наиболее почитаемых святых для христиан. В Красноярской епархии его канонизировали как местночтимого святого сразу после его канонизации в Крыму.

Сейчас у нас канонизировано 16 святых, но далеко не все, даже верующие, смогут назвать эти имена. Все истории наших святых 20 века в чем-то похожи: они убиты в годы Гражданской войны. Первым в 1918 году убит каратузский священник Михаил Щербаков, он еще не канонизирован. Хотя есть народное почитание, документов собрано еще недостаточно. Сколько священников было убито в годы Гражданской войны или последующих репрессий, сложно даже сосчитать. Но канонизированы только 13.

Пожалуй, больше других известен Димитрий Неровецкий, настоятель Никольского храма с. Апан Канского уезда Енисейской губернии, замученный партизанами в 1919 году. Почти через сто лет вышла книга церковного историка и публициста, руководителя Епархиального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ Геннадия Малашина «Третий путь» о. Димитрия Неровецкого», в которую вошли архивные документы, воспоминания очевидцев. И даже удалось найти фотографию этого человека, ставшего святым.

Среди новомучеников есть не только священники, но и миряне. Это Петр Игнатов, он жил в Брянской и Московской областях, за религиозные убеждения вместе с женой арестован и после осуждения отправлен в исправительно-трудовой лагерь в Норильске, где умер в заключении. Мирянин Стефан Наливайко нес церковные послушания в Запорожье, Симферополе, умер от голода в норильском лагере в 1945 году.

Фото: из архива Отдела по взаимодействиям Церкви с обществом и СМИ Красноярской епархии

- Чему могут научить нас новомученики?

- Во время Гражданской войны многие священники снимали рясу и уходили куда глаза глядят или становились «красными попами», борцами против религии. А были те, кто остался на своем месте и принял мученическую смерть. Жизнь каждого новомученика - это история о том, что в любой ситуации нужно до конца оставаться человеком и христианином.

НАША СПРАВКА

Собор святых Красноярской митрополии

Учрежден в 2015 году. Днем празднования Собора святых Красноярской митрополии установлено 11 июня, день памяти особо почитаемого сибиряками святителя Луки (Войно-Ясенецкого). День празднования Собора святых Красноярской митрополии — 11 июня (29 мая) внесен в официальный календарь Русской Православной Церкви.

В состав Собора святых Красноярской митрополии в настоящее время включены шестнадцать канонизированных подвижников:

- первый сибирский святой, мученик Василий Мангазейский († 1600), мощи которого пребывают в Свято-Троицком монастыре Туруханска;

- праведный старец Даниил Ачинский († 1843), подвизавшийся в селе Зерцалы под Ачинском и принявший кончину в Енисейске;

- святитель Лука, дважды отбывший ссылку на территории края (в 1923–1926 и в 1940–1943 гг.);

- священномученик Амфилохий (Скворцов, † 1937), в 1925–1926 гг. бывший епископом Красноярским и Енисейским и принявший мученическую кончину за веру в 1937 г. в лагерях под Мариинском;

- священномученик протоиерей Евфимий Горячев († 1937);

- священномученик иерей Александр Поливанов († 1919);

- священномученик иерей Амос Иванов († 1919;)

- священномученик иерей Владимир Фокин († 1919);

- священномученик иерей Димитрий Неровецкий († 1919);

- священномученик иерей Михаил Вологодский († 1920);

- священномученик иерей Михаил Каргополов († 1919);

- священномученик иерей Порфирий Фелонин († 1919);

- священномученик иерей Стефан Семенченко († 1919);

- священномученик иерей Трофим Кузнецов († 1919);

- мученик Петр Игнатов († 1941);

- мученик Стефан Наливайко († 1945).

Работа Комиссии по канонизации святых и церковно-историческому наследию всех епархий, входящих в Красноярскую митрополию, продолжается и сейчас. Возможно, будут установлены новые имена и факты.

Внимание!

Тематический путеводитель «Святыни Красноярского края» выходит 3 июля

Всего месяц остался до того момента, когда наши читатели при покупке «Комсомольской правды» получат в подарок еще один православный путеводитель. Напомним, первые два вышли в 2019 году: «Православный Енисейск» и «Храмы Красноярского края и Хакасии».

На этот раз мы не будем предлагать вам готовых маршрутов, напротив, новый путеводитель будет тематическим. Его основные разделы таковы:

- история монастырей;

- места, в которых жил и работал святитель Лука;

- исторические храмы, построенные до революции и действующие по сей день;

- храмы последнего десятилетия;

- храмы в честь святых;

- святые источники;

- места, связанные с новомучениками.

Если вы считаете, что в путеводитель нужно обязательно что-то добавить, пишите и звоните, нам важно ваше мнение!

Свое мнение или пожелание вы можете прислать на почту aronovat@mail.ru, звоните 8-9620676094, пишите на этот номер в Вайбер или Ватсап.

И не пропустите путеводитель в киосках и почтовых отделениях 3 июля.