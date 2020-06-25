2020-06-25T14:21:55+03:00
Общество

Централизованные точки сбора ТКО оборудуют в Сухобузимском районе

Установкой восьмикубовых контейнеров для сбора мусора занимается левобережный региональный оператор по обращению с ТКО. Все работы «Красноярская рециклинговая компания» проводит за свой счёт
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Первые пять контейнеров-мульд для сбора мусора в Сухобузимском районе появились в Борске, Шилинке, Миндерле и Шошкино. В общей сложности до конца июля по всему району компания планирует установить порядка 35 таких контейнеров.

«Несмотря на сложную ситуацию с пандемией из-за covid-19, мы как работали, так и продолжаем работать. Наша компания относится к предприятиям жизнеобеспечения населения, и, со своей стороны, мы прилагаем все усилия, чтобы оказывать свою услугу качественно и в полном объеме. В Сухобузимском районе нам сначала пришлось ввести на территорию новых подрядчиков, так как у муниципального предприятия не хватало собственных ресурсов. После этого начали создавать точки сборка ТКО и уходить от мешкового сбора», - рассказывает Игорь Ким, исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании».

Мешковой сбор вводился в частном секторе как временное решение. Теперь у жителей поселков Сухобузимского района появилась возможность, не дожидаясь приезда мусоровоза по графику, выбрасывать отходы в любое удобное время, в контейнер-мульду, расположенный в согласованном с местными администрациями и жителями населённых пунктов месте.

Установкой мульд левобережный региональный оператор в своей зоне ответственности начал заниматься еще в марте текущего года – первые площадки оборудовали в частном секторе Железнодорожного и Октябрьского районов города. Затем восьмикубовые контейнеры появились и в Емельяновском районе – в районном центре и посёлках Творогово, Логовом, Никольском, Шуваево, Замятино, Частноостровской, Худоногово, Куваршино, Барабаново, Минино, Элита и других.

В общей сложности на текущий момент «Красноярская рециклинговая компания» установила в своей технологической зоне 116 восьмикубовых контейнеров для сбора мусора, и эта работа продолжается.

Подробный реестр точек сбора ТКО можно скачать на сайте регионального оператора www.kras-tko.ru в разделе «Площадки сбора ТКО».

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Централизованные точки сбора ТКО оборудуют в Сухобузимском районе
Установкой восьмикубовых контейнеров для сбора мусора занимается левобережный региональный оператор по обращению с ТКО. Все работы «Красноярская рециклинговая компания» проводит за свой счёт
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