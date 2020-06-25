2020-06-25T14:07:30+03:00
Общество

Алексей Додатко: Мы получаем возможность стать частью истории – свободно и открыто выразить свою позицию

Лидер красноярских единороссов проголосовал на избирательном участке №1104 в Емельяновском районе
Поделиться:
Изменить размер текста:

Секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Додатко сегодня, 25 июня, принял участие во всероссийском голосовании по вопросу одобрения поправок в Конституцию РФ. Лидер красноярских единороссов проголосовал на избирательном участке №1104 в Емельяновском районе. На входе Алексею Додатко измерили температуру, а также вручили одноразовые перчатки, маску и ручку. После этого секретаря реготделения допустили к непосредственному голосованию.

«Единая Россия» как партия большинства и ведущая политическая сила страны вошла в состав рабочей группы и работала над поправками. В случае принятия поправки дадут гарантированную защиту тем, кто в этом нуждается, станут фундаментом, на котором базируется целостность страны, укрепят ее суверенитет. Предложенные Владимиром Путиным изменения в основной закон страны вступят в силу, если их одобрят граждане. Изменение обозначенных статей Конституции не требует проведения всероссийского голосования, но принципиальная позиция президента – люди должны высказать свое мнение. Участие в голосовании по поправкам в главный закон страны – это наш гражданский долг.

И в целом, нельзя упустить возможность принять участие в этом уникальном историческом событии. Последний раз подобное происходило более четверти века назад и в ближайшей перспективе вряд ли повторится. А значит, сегодня все мы получаем возможность стать частью истории – свободно и открыто выразить свою позицию. Я призываю всех жителей края выполнить свой гражданский долг, найти время и проголосовать. Репутацию, облик страны определяют люди, у которых есть своя позиция и нравственные ориентиры. И мы должны за них бороться вместе с нашим президентом», - отметил секретарь реготделения партии.

После голосования Алексей Додатко пообщался с членами избирательной комиссии, поблагодарил за приятную атмосферу на участке и пожелал, чтобы голосование прошло спокойно и без нарушений. Также секретарь реготделения принял участие в викторине, которая проводится в дни голосования возле каждого избирательного участка страны. Вопросы викторины посвящены знанию Конституции РФ. Организатором акции выступила Ассоциация юристов для того, чтобы привлечь внимание жителей к основному закону страны. К тому же у правильно ответивших на вопросы граждан появляется шанс выиграть ценные призы.

Напомним, на всех участках голосования в крае работают наблюдатели от Общественной палаты, среди которых есть и представители от «Единой России». Их главная задача - следить за легитимностью и безопасностью процедуры голосования. Всего с 25 июня по 1 июля в регионе будут работать 2178 избирательных участков. Проголосовать можно с 8:00 до 20:00

Источник: krasnoyarsk.er.ru

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Минкультуры России планирует продлить Историко-мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» до Волги
По словам Министра культуры РФ Ольги Любимовой, уже запланированы комплексные ремонтно-реставрационные работы на 25 объектах, входящих в состав Мемориального комплекса музея-заповедника «Сталинградская битва»
Чеснок: как вырастить хороший урожай
Чеснок сложно переоценить – это очень популярная у нас культура, потому его мы используем для профилактики простудных заболеваний. И его несложно вырастить на участке, главное знать основные правила выращивания, посадки и ухода в открытом грунте
Централизованные точки сбора ТКО оборудуют в Сухобузимском районе
Установкой восьмикубовых контейнеров для сбора мусора занимается левобережный региональный оператор по обращению с ТКО. Все работы «Красноярская рециклинговая компания» проводит за свой счёт
Новости 24
В Красноярске нашли самую большую из выставленных на продажу квартир Сибири: 800 квадратов за 50 миллионов
В Туве военные грузовики устроят гонки с преследованием
Житель Хакасии утопил ревнивую сожительницу в ванне и вывез тело на свалку
В Красноярске мошенники требуют поверить счетчики и грозят большими тарифами
Какой штраф ждет за езду на электросамокате без водительских прав в Красноярске
Красноярские рынки проверили на соблюдение противовирусных мер
У «Избушки Святогора» в Татышев-парке появился хозяин
ВТБ запустил сервис удаленного открытия расчетного счета для бизнеса
Что грозит мужчине, стрелявшему из пистолета утром на 9 Мая в Красноярске
Житель Красноярского края угнал снегоход со штрафстоянки, чтобы покуражиться перед инспектором ГИДДД
Если бы ни кресло: в жуткой аварии в центре Минусинска чудом уцелел 2-летний малыш
Следить за качеством воды начнут в онлайн-режиме
В Красноярском крае пожилой водитель сбил за зебре мать с двумя детьми
Жителям Красноярского края за работу задолжали почти 96 миллионов рублей
У красноярских врачей удержали налог из выплат за работу с больными коронавирусом
111 миллионов рублей потратят на реконструкцию кладбища Бадалык в Красноярске
В Красноярске рано утром неизвестный мужчина устроил стрельбу
В Красноярском крае задержали лже-целительниц, выманивших у пенсионерки 210 тысяч рублей
На «Красноярских столбах» ребенок разбил голову
Умерла депутат Горсовета Красноярска Елена Курамшина
В Красноярске на Четвертом мосту мотополицейские с сиренами преследовали электросамокат