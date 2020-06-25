Алексей Додатко: Мы получаем возможность стать частью истории – свободно и открыто выразить свою позицию

Секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Додатко сегодня, 25 июня, принял участие во всероссийском голосовании по вопросу одобрения поправок в Конституцию РФ. Лидер красноярских единороссов проголосовал на избирательном участке №1104 в Емельяновском районе. На входе Алексею Додатко измерили температуру, а также вручили одноразовые перчатки, маску и ручку. После этого секретаря реготделения допустили к непосредственному голосованию.

«Единая Россия» как партия большинства и ведущая политическая сила страны вошла в состав рабочей группы и работала над поправками. В случае принятия поправки дадут гарантированную защиту тем, кто в этом нуждается, станут фундаментом, на котором базируется целостность страны, укрепят ее суверенитет. Предложенные Владимиром Путиным изменения в основной закон страны вступят в силу, если их одобрят граждане. Изменение обозначенных статей Конституции не требует проведения всероссийского голосования, но принципиальная позиция президента – люди должны высказать свое мнение. Участие в голосовании по поправкам в главный закон страны – это наш гражданский долг.

И в целом, нельзя упустить возможность принять участие в этом уникальном историческом событии. Последний раз подобное происходило более четверти века назад и в ближайшей перспективе вряд ли повторится. А значит, сегодня все мы получаем возможность стать частью истории – свободно и открыто выразить свою позицию. Я призываю всех жителей края выполнить свой гражданский долг, найти время и проголосовать. Репутацию, облик страны определяют люди, у которых есть своя позиция и нравственные ориентиры. И мы должны за них бороться вместе с нашим президентом», - отметил секретарь реготделения партии.

После голосования Алексей Додатко пообщался с членами избирательной комиссии, поблагодарил за приятную атмосферу на участке и пожелал, чтобы голосование прошло спокойно и без нарушений. Также секретарь реготделения принял участие в викторине, которая проводится в дни голосования возле каждого избирательного участка страны. Вопросы викторины посвящены знанию Конституции РФ. Организатором акции выступила Ассоциация юристов для того, чтобы привлечь внимание жителей к основному закону страны. К тому же у правильно ответивших на вопросы граждан появляется шанс выиграть ценные призы.

Напомним, на всех участках голосования в крае работают наблюдатели от Общественной палаты, среди которых есть и представители от «Единой России». Их главная задача - следить за легитимностью и безопасностью процедуры голосования. Всего с 25 июня по 1 июля в регионе будут работать 2178 избирательных участков. Проголосовать можно с 8:00 до 20:00

Источник: krasnoyarsk.er.ru