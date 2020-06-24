Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 24 июня 2020 года: за сутки заболели 154, умерли 6

По данным оперативного штаба на 14 часов 24 июня 2020 года, количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае возросло до 8029. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 154 человек, из них 104 в Красноярске. Таким образом, темп прироста составил 2%.

Новая коронавирусная инфекция охватила 54 города и района края. За весь период пандемии врачи вылечили 3249 (+ 117 за сутки). Погибли 99 (+ 6 за сутки).

Данные по краю.

Под медицинским наблюдением на дому 987, в том числе за последние сутки взято 139. Снято с контроля 20206, за последние сутки 28.

Всего проведено тестов на коронавирус 345 532, за сутки 7868.

Круглосуточная горячая линия 8 800 100 56 53.