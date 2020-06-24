«Подлетел в воздух, как кукла»: ребенка на самокате насмерть сбил водитель BMW на острове Отдыха

Смертельное ДТП произошло на острове Отдыха,6 в Красноярске вечером 23 июня: водитель BMW насмерть сбил 13-летнего подростка на самокате. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

На фото страшная картина – самокат с искореженной рулевой стойкой, в нескольких метрах от него застыла светлая иномарка, стекло разбито…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/786692" frameborder="0"></iframe> ДТП на острове Отдыха в Красноярске 23.06.2020 Водитель BMW насмерть сбил 13-летнего подростка на самокате..Видео: ГУ МВД России по Красноярскому краю.Ася ЖУКОВА

Вот предварительная информация: ребенок пересекал проезжую часть на самокате на запрещающий сигнал светофора, говорят полицейские.

На кадрах опубликованного ими видео двое пацанов на самокатах едут наперерез потоку машин – хоть и по переходу. Все их пропускают, но тут появляется (пусть и на свой зеленый) автомобиль BMW. Несмотря на то, что машина движется небыстро, все происходит мгновенно. Удар! Ребенок с самокатом подлетает в воздух на несколько метров, падает на асфальт. А его товарищ катит дальше…

Спасти мальчика не удалось. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Вскоре стало известно: мальчик получил серьезные травмы, его увезли в больницу. Врачи сделали все, чтобы спасти пострадавшего, но, увы… Травмы оказались несовместимыми с жизнью – ребенок умер.

На место выезжала следственно-оперативная группа. После того, как стало известно о гибели подростка, было возбуждено уголовное дело. А в соцсетях спорят, кто же виноват в случившемся: родители школьника или все-таки водитель.

Все случилось 23 июня на острове Отдыха. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Вот только несколько мнений

- Очень жутко: мальчик подлетел в воздух, как кукла...

- Не понимаю, причем здесь водитель, если ребенок, мало того, что не слез со своего «коня», так еще на уверенный красный поехал.

- у BMW зеленый горел. И не только что, а секунд пять. Не надо было малому на красный рыпаться.

- Не согласен. Не «секунд 5», а три. Зеленый ЗАГОРЕЛСЯ за 3 секунды до удара. При этом весь поток стоит и не двигается. Формально, вроде бы BMW прав. Зеленый же! Но... результат его правоты налицо. Видишь стоящий поток, несмотря на зеленый - подумай о себе, сбрось скорость.

- На видео видно: поток стоит на красный. А водитель BMW как ни в чем не бывало двигается без снижения скорости. При этом, повторю, горит красный, и он подъезжает к пешеходному переходу. Как минимум, разумный человек сбросит скорость. Затем загорается зеленый - а поток не двигается. Разумный, повторюсь, человек подумает: а почему так? И снова сбросит скорость. А не притопит на все деньги.

- В любом случае парень виноват сам. А стоячие тачки могли бы его отсечь сигналом. Я сам пешеходом часто двигаюсь, думать надо самому, за тебя это никто не сделает.

- Второй ребенок как ехал так и ехал. Ну как это?

- Сам недавно чуть не наехал , эти самокатчики безумные выскакивают, аж бесят.

- Ага, кругом дебилы, на BMW один - Д'Артаньян, показал стоящим, кто в городе папа.

... Если вина водителя иномарки будет доказана, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.