Рассеянный склероз стал поддаваться лечению

До недавних пор этот диагноз считался чуть ли не приговором: неврологические нарушения, сопровождающие болезнь, могли не только снизить качество жизни, но и лишить нормальной социализации. Изменилась ли ситуация сегодня, мы узнали у невролога, кандидата медицинских наук Марии Васильевны Аброськиной.

При каких клинических признаках рекомендована консультация врача кабинета рассеянного склероза?

- В кабинет рассеянного склероза пациента направляет невролог поликлиники по месту прикрепления при наличии клинических показаний.

Одним из наиболее частых первых признаков рассеянного склероза является острое нарушение зрения на один или оба глаза, вплоть до слепоты или выпадения поля зрения, сопровождающееся болью в глазу, которое сохраняется от суток до нескольких недель (ретробульбарный неврит). Такое состояние требует консультации окулиста, который при необходимости направит пациента в специализированный кабинет.

В последнее время благодаря настороженности врачей поликлиник и доступности обследований МРТ головного и спинного мозга увеличивается процент пациентов, у которых рассеянный склероз выявляется на ранних стадиях, что позволяет вовремя начать патогенетическую терапию и значительно замедлить прогрессирование заболевания.

- Мария Васильевна, можно ли сказать, что мнение о рассеянном склерозе (РС) сегодня поменялось?

- Для начала нужно отметить, что РС - хроническое прогрессирующее заболевание, поражающее нервную систему, при котором в головном и/или спинном мозге формируются множественные очаги демиелинизации.

Да, современная медицина располагает значительно большим объемом знаний о причинах и механизмах развития рассеянного склероза, в его терапии также достигнуты серьезные успехи. Появилось достаточно большое количество лекарственных препаратов - они называются ПИТРС (препараты, изменяющие течение РС). Благодаря их применению медицина может значительно замедлить прогрессирование заболевания, в большинстве случаев предотвратить развитие грубой инвалидизации и улучшить качество жизни пациента.

- С момента постановки диагноза как часто нужно обращаться к врачу?

- В первый год от момента постановки диагноза в кабинете рассеянного склероза на базе Профессорской клиники КрасГМУ, пр. Мира, 5 (если пациент проживает в городе Красноярске) или в поликлинике Краевой клинической больницы (если пациент имеет районную прописку) рекомендовано появляться каждые три месяца, даже если пациенту не назначена терапия ПИТРС. А если такое лечение, направленное на замедление прогрессирования РС, назначено, то график посещения необходимо соблюдать особенно строго!

В последующем рекомендуется посещать врача не реже одного раза в шесть месяцев.

- Какие обследования нужно периодически проходить?

- Если у пациента уже установлен диагноз РС и он получает современную патогенетическую терапию, то стандартно перед визитом в кабинет пациент должен делать:

• развернутый анализ крови;

• биохимический анализ крови;

• общий анализ мочи;

• один раз в год по показаниям делать МРТ головного или спинного мозга (лучше с контрастом);

• контролировать флюорографию один раз в год.

Есть препараты, у которых контроль безопасности более строгий, но обычно кабинет РС дает пациентам, которые их получают, отдельные рекомендации.

- Почему пациентам с РС важно регулярно обращаться в кабинет рассеянного склероза?

- Во-первых, кабинет РС контролирует безопасность получаемой терапии.

Во-вторых, врачи кабинета контролируют эффективность ПИТРС и при наличии показаний могут поменять патогенетический препарат. Если человек не ходит к врачу, он может упустить шанс на получение высокоэффективной патогенетической терапии, которая замедлит его инвалидизацию.

В-третьих, пациент может не узнать о появлении новых форм препаратов. Например, с 2018 года в программе высокозатратных нозологий есть таблетированный препарат. И пациенты, которые не могли делать уколы, получили новые возможности в лечении.

Нужно обратить внимание на такой важный момент, как постановка диагноза РС в поликлиниках на местах. Иногда пациент считает такое заболевание «приговором» и никуда не обращается. Однако, если диагноз установлен по месту жительства, то крайне важно обратиться в кабинет, так как современная патогенетическая терапия существует. А единственным местом, где она может быть назначена, является кабинет РС.

- Получается, что для пациентов с РС крайне важно отслеживать действие назначенных препаратов?

- Контролировать терапию нужно не только с точки зрения ее безопасности и изменения лекарственных форм, но в отношении ее эффективности. Разработаны специальные врачебные критерии для ее оценки. Если они не выполняются, врач может рекомендовать смену терапии. Раньше выбор был относительно небольшой, но сейчас появились новые средства, так называемые препараты второй линии терапии.

- Надеются ли неврологи на разработку прорывных лекарств, которые в будущем смогут полностью излечивать пациентов с РС?

- Врачи и пациенты живут с верой в то, что со временем будут разработаны новые препараты для полного излечения.

Конечно, всегда есть пациенты с высокоактивным, агрессивным течением болезни, с более быстрой инвалидизацией, они требуют тщательного врачебного контроля, совместной эффективной работы на всех уровнях организации здравоохранения.

В то же время очень важно, чтобы пациенты понимали: РС стал курабельным (поддающимся терапевтическому ведению) заболеванием - благодаря той терапии, которая сегодня существует. Важно, чтобы люди с РС по возможности вели активный образ жизни и ни в коем случае не «доживали»!

ВАЖНО

Осенью 2019 года в государственную программу «14 высокозатратных нозологий» был рекомендован к включению новый препарат, применяемый в терапии первично-прогрессирую-щего (ППРС) и рецидивирующего РС. Это средство - единственное в мире для патогенетического лечения ППРС.

В июне 2020 года начался прием заявок на централизованную закупку препаратов для пациентов с РС на 2021 год. Врачи формируют списки пациентов и выявляют потребности в лекарственных средствах на следующий год. Чтобы вовремя проконсультироваться, проверить безопасность лечения или получить новую терапию, рекомендуем после снятия «коронавирусных» ограничений обратиться в Центр РС.

Напоминаем, режим самоизоляции в регионе продлен до 12 июля 2020 года.