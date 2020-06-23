В Красноярске началась «водная амнистия»

Уже много лет жители частных домов и дачники незаконно подключаются к водопроводу. Происходит это по-разному. Например, один получает технические условия и подключается законно, а потом разрешает брать воду и своим соседям. А те - своим соседям. В итоге и воды на всех не хватает, и платит за нее только один человек.

Вот только один пример: за две недели июня в микрорайоне Нанжуль-Солнечный и близлежащих дачных обществах было выявлено около 100 домовладений, потребляющих холодную без договора и прибора учета.

Во-первых, это опасно: зачастую самовольные сети проложены с нарушениями строительных норм и требований СанПиНа, что грозит авариями. Во-вторых, возможна нехватка воды, ведь о несанкционированных потребителях поставщик не знает и на них не рассчитывает.

Компания «КрасКом» начала еженедельные рейды по выявлению таких незаконных подключений и одновременно с этим впервые объявила беспрецедентную акцию под названием «Водная амнистия», во время которой можно без штрафа оформить самовольное подключение, заключить договор с «Крас- Комом» и получать воду на законных основаниях.

По итогам рейдов этого лета инженеры «КрасКома» составят рабочую схему инженерных сетей садовых товариществ, по которым дачники получают холодную воду из Красноярска.

А что даст компании и жителям «водная амнистия», поясняет генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров:

- Раньше мы выявляли незаконные подключения, отрезали, наказывали, сейчас решили сделать по-другому. Такой опыт есть по электроэнергии, незаконных потребителей было немного, мы отработали схему, которую применим и по воде. Понимаем, что это реально. «Водная амнистия» - это не просто разовая акция по предупреждению случаев массового воровства воды. В первую очередь, это возможность рассчитать истинную потребность в воде в пригородных поселках. Это необходимо для того, чтобы обеспечить стабильное водоснабжение всех, кто имеет с нами прямые договоры, например, жителей деревни Сухая Балка, которые в летний период испытывают дефицит питьевой воды.

Мы дали месяц на то, что оформить несанкционированный водопровод. Важно успеть в этот месяц заявиться, начать процедуру перехода в законные потребители. Если труба проложена правильно, без нарушений, мы можем взять ее на обслуживание. У кого-то, возможно, потребуется перекладка, кто-то оставит трубу под свою ответственность. Если кто-то не успеет воспользоваться «водной амнистией», то придется платить штраф, строить новые сети. Ведь рано или поздно мы всех найдем, работа по выявлению незаконных потребителей будет продолжаться.

"Водная амнистия" уже началась.Фото: Мария ЛЕНЦ

Каковы сроки «водной амнистии»

Легализация исторически сложившихся подключений к городскому водопроводу стартовала 17 июня и будет продолжаться месяц, до 17 июля 2020 года. В это время жители частного сектора Красноярска, а также пригородных садовых обществ и коттеджных поселков смогут узаконить свои несанкционированные подключения к сетям холодного водоснабжения без штрафа.

Какие документы нужны для «водной амнистии»

К заявлению на подключение прилагается копия паспорта, документы о поверке приборов учета холодного водоснабжения, правоустанавливающие документы на жилой дом или землю, баланс нагрузки и топографическая карта земельного участка. Однако во время действия «водной амнистии» «КрасКом» будет принимать заявления с неполным набором документов. Для решения спорных вопросов создана конфликтная комиссия. Если незаконное подключение будет выявлено во время рейда специалистов компании «КрасКом» и хозяин дома откажется оформить договор, то труба будет отрезана от системы централизованного водоснабжения.

Как подать документы

Подать документы на подключение и оформление договора можно несколькими способами:

- во время выезда инспекторов, которые примут документы на месте. График выездных рейдов можно уточнить у специалистов Центра обслуживания клиентов теплосбытового подразделения СГК в Красноярске по телефону 257-95-55. Время работы Call-центра с понедельника по субботу с 08.00 до 17.00. Бланк заявления для скачивания есть на сайте компании «КрасКом», он называется «Заявление на подключение объекта капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения»;

- по электронной почте Call-centerstk@sibgenco.ru;

- через клиентские ящики Центра обслуживания клиентов на ул. Республики, 37 или в отделениях Сбербанка по следующим адресам:

• пр. Красноярский рабочий, 47, 52 и 141а;

• ул. 60 лет Октября, 96г;

• ул. Павлова, 48;

• пр. Металлургов, 45а;

• ул. 78-й Добровольческой бригады, 3;

• ул. Телевизорная, 1 стр.9;

• ул. Копылова, 76;

• пр. Молодежный, 7 (мкр. Солнечный).

А в это время

Летом этого года из-за пандемии коронавируса в Красноярске не будет отключения водозаборов и холодной воды одновременно в нескольких районах города.

— По просьбе мэра Красноярска Сергея Еремина, этим летом мы не останавливаем городские водозаборы, это значит, что отключений холодной воды целых районов города, как в прошлом году, не будет. Нам в этом очень помогли работы, которые мы выполнили за последние три года. Локальные ограничения останутся, — отмечает Олег Гончеров. — Зиму в Сибири отменить нельзя, поэтому подготовка к новому отопительному сезону продолжается. Изношенные трубы водоснабжения и канализации необходимо ремонтировать, а неисправную запорную арматуру менять. Подчеркну, что в следующем году мы вернемся к прежней схеме работы, надо понимать, что условия в этом году форс-мажорные и решения тоже.

Информацию о предстоящих локальных отключениях красноярцы могут узнавать на сайте «КрасКома» в разделе «График отключений».

Центральная диспетчерская служба – 8(391)211-39-63.

Конкретно

4 июля на 12 часов, с 08.00 часов до 20.00 часов, в Кировском районе Красноярска будет приостановлена подача холодного водоснабжения по следующим адресам:

Пр. Красноярский рабочий, 79а, 79б, 81, 81а, 83, 83а, 85, 91а, 102, 102/2, 102/3, 102/4, 104б, 108, 110, 114, 116;

Ул. Шелкова, 1, 2, 3, 3а, 3б, 4, 4а, 5, 6, 7, 8,9, 10, 11, 11а, 13;

Ул. Вавилова, 66, 68, 68а, 70, 70а, 72, 74, 76, 80а;

Пер. Вузовский, 7, 9, 11;

Ул. Коммунальная, 10, 15.