Следственный комитет прокомментировал, почему группа хулиганов терроризировала деревню, где убили 12-летнюю девочку

- Для того, чтобы работали правоохранительные органы, нужны обращения и заявления. А когда люди просят, чтобы участковый пришел и поговорил по-мужски, дал оплеуху – это 286-я чистой воды, - старший помощник руководителя Главного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Ольга Шаманская в эфире 7 канала комментирует резонансное и показательное дело, которое находится на контроле главы СК Александра Бастрыкина.

О том, что происходит в небольшой и с виду благополучной деревне Нижняя Коя в Шушенском районе на юге Красноярского края, стало известно на всю страну в первых числах июня. 29 мая там пропала 12-летняя школьница. Ее тело нашли через два дня – девочка стала жертвой чудовищного преступления: над ней надругались, затем убили и сбросили в старый пожарный колодец. С разницей в несколько дней были арестованы трое подозреваемых, старшему на днях исполнилось 26 лет, второму – 19 и третьему 14. Деревня гудела, люди в голос твердили: «Мы знали, что так будет, что произойдет что-то страшное».

Для прямого диалога с жителями 3 июня в деревню приехали начальник полиции района, прокурор, представитель следкома, глава сельсовета. Устроили общий сход и вновь услышали все те же вопросы: «Почему не работает полиция? Мы же вас предупреждали». Рассказывали, как компания малолетних беспредельщиков постоянно ворует, поджигает, избивает, домогается девочек. Троих задержали, но остались еще несколько таких же негодяев, при имени которых люди испытывают не меньший страх.

Тогда почему после бурного и эмоционального схода никто из сельчан не написал заявления в полицию? Снова страх? Или неуверенность?

- Людям не нужно бояться обращаться. Если на местном уровне не получается, нужно обращаться в край. Работают телефоны доверия, можно обратиться через соцсети, через сайт можно сделать обращение – и обращения будут зарегистрированы, как официальные. Личный прием. Если человек хочет, чтобы обращение было анонимным, мы можем обеспечить анонимность и безопасность, - говорит Ольга Шаманская.

Конечно, будет дана правовая оценка действующих или бездействующих органов профилактики правонарушений. Возможно, кто-то лишится должности, получит выговор или вовсе будет уволен – об этом станет известно после соответствующих проверок. Но выводы для себя нужно сделать уже сейчас.

Какое наказание ждет подозреваемых, если их вина в чудовищном преступлении будет доказана?

- Поскольку это особо тяжкое преступление в отношении малолетней девочки – вплоть до пожизненного лишения свободы. Однако есть информация, что двое из подозреваемых имеют психические заболевания. Будет проведена экспертиза и если они вменяемые, они будут привлечены к уголовной ответственности в обычном порядке. Если будет установлено заболевание, препятствующее их заключению, дело будет направлено в суд для применения к ним принудительных мер медицинского характера. Что касается несовершеннолетнего обвиняемого, ему грозит срок не более 10 лет, это предусмотрено законодательством.

Справка КП

По факту убийства и преступлений сексуального характера в отношении 12-летней девочки, проживавшей в селе Нижняя Коя Шушенского района были возбуждены уголовные дела:

- по пунктам «в» и «к» части 2 статьи 105 УК РФ: убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера (срок наказания – от 8 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы);

- по пункту «б» части 4 статьи 131 УК РФ: изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста (срок от 12 до 20 лет);

- по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ: насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношение лица, не достигшего 14-летнего возраста (срок от 12 до 20 лет).

ВАЖНО

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия:

Горячая линия «Ребенок в опасности»: 123 - для абонентов Красноярского края; 8 (391) 268-04-95 для абонентов Российской Федерации

Телефон доверия ГСУ по краю: 8 (391) 273-02-99

Телефон оперативного дежурного по ГСУ по краю: 8 (391) 227-06-45.

Интернет-приемная.

Прокуратура Красноярского края

Интернет-приемная, направить обращение.

ГУ МВД России по Красноярскому краю

Телефон доверия: (391)2 45-96-46

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