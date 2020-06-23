2020-06-23T12:02:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 23 июня 2020 года: за сутки погибли еще 7 человек

Рассказываем о новых случаях заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 23 июня 2020 года
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 23 июня 2020 годаНовые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 23 июня 2020 годаФото: Мария ЛЕНЦ
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По данным оперативного штаба на 23 июня 2020 года в Красноярском крае официально зарегистрировано 7 875 случаев заражения коронавирусом. В том числе за последние сутки 149. Вылечились и выписаны 3 132 пациента, за минувшие сутки - 302 человека. К сожалению, количество погибших увеличилось на 7 человек и составляет 93.

По данным Роспотребнадзора темп прироста за сутки составил 1,9 %.

Под наблюдением врачей находятся 876 человек, за сутки взяли новых 133, сняты с наблюдения 28 человек. За все время проведено тестов на коронавирус в крае – 337 664, за минувшие сутки 3 159.

Случаи заболевания подтверждены в 54 муниципальных территориях края. Это

1. Красноярск – 5015

2. Северо-Енисейский район – 1303

3. Норильск – 174

4. Березовский район – 120

5. Ачинск – 114

6. Емельяновский район – 104

7.Железногорск – 95

8. Канск – 93

9. Дивногорск – 72

10. Минусинск – 69

11. Богучанский район – 64

12. Ирбейский район – 49

13. Сосновоборск – 41

14. Большемуртинский район – 37

15. Канский район – 36

16. Курагинский район – 35

17. Лесосибирск – 34

18. Иланский район – 27

19. Балахтинский район – 26

20. Уярский район – 24

Круглосуточная «горячая линия»: 8 (800) 100-56-53

АКТУАЛЬНО

Закроются ли в Красноярске крупные торговые центры и моллы из-за коронавируса?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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