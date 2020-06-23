Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 23 июня 2020 года: за сутки погибли еще 7 человек
По данным оперативного штаба на 23 июня 2020 года в Красноярском крае официально зарегистрировано 7 875 случаев заражения коронавирусом. В том числе за последние сутки 149. Вылечились и выписаны 3 132 пациента, за минувшие сутки - 302 человека. К сожалению, количество погибших увеличилось на 7 человек и составляет 93.
По данным Роспотребнадзора темп прироста за сутки составил 1,9 %.
Под наблюдением врачей находятся 876 человек, за сутки взяли новых 133, сняты с наблюдения 28 человек. За все время проведено тестов на коронавирус в крае – 337 664, за минувшие сутки 3 159.
Случаи заболевания подтверждены в 54 муниципальных территориях края. Это
1. Красноярск – 5015
2. Северо-Енисейский район – 1303
3. Норильск – 174
4. Березовский район – 120
5. Ачинск – 114
6. Емельяновский район – 104
7.Железногорск – 95
8. Канск – 93
9. Дивногорск – 72
10. Минусинск – 69
11. Богучанский район – 64
12. Ирбейский район – 49
13. Сосновоборск – 41
14. Большемуртинский район – 37
15. Канский район – 36
16. Курагинский район – 35
17. Лесосибирск – 34
18. Иланский район – 27
19. Балахтинский район – 26
20. Уярский район – 24
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ИСТОЧНИК KP.RU
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