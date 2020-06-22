2020-06-22T14:01:20+03:00
Происшествия

В Красноярске самолет запросил экстренную посадку из-за сигнала о неисправности шасси

На борту судна находилось 30 человек
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске самолет с неисправным шасси запросил экстренную посадкуВ Красноярске самолет с неисправным шасси запросил экстренную посадкуФото: Олег УКЛАДОВ
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В Красноярске экстренную посадку совершил пассажирский самолет авиакомпании «НордСтар» ATR-42. Он вылетел из Северо-Енисейского, но при заходе в аэропорту назначения сработали датчики о неисправности передней стойки шасси. Командир воздушного судна сообщил об этом наземным службам.

Было принято решение об экстренной посадке. При заходе на второй круг для визуального контроля с земли определили: шасси в порядке, стойка вышла, никаких проблем нет. И в 12:41 по местному времени самолет благополучно приземлился в штатном режиме. Никто не пострадал. Добавим, что на борту находилось 30 человек – 26 пассажиров и 4 члена экипажа.

В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры прокомментировали ситуацию: будет проведена проверка. Необходимо узнать причины срабатывания сигнализации – была ли она ложной или на самом деле имела место техническая неисправность. Эксперты дадут оценку действиям пилотов и техникам, которые проводили предполетный осмотр самолета.,

КОНКРЕТНО

ТТХ самолета ATR-42:

Количество мест: 46

Дальность полета: 1556 км

Крейсерская скорость: 540 км/ч

Схема расположения мест на судне. Фото: nordstar.ru

Схема расположения мест на судне. Фото: nordstar.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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