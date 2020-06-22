В Красноярске самолет запросил экстренную посадку из-за сигнала о неисправности шасси

В Красноярске экстренную посадку совершил пассажирский самолет авиакомпании «НордСтар» ATR-42. Он вылетел из Северо-Енисейского, но при заходе в аэропорту назначения сработали датчики о неисправности передней стойки шасси. Командир воздушного судна сообщил об этом наземным службам.

Было принято решение об экстренной посадке. При заходе на второй круг для визуального контроля с земли определили: шасси в порядке, стойка вышла, никаких проблем нет. И в 12:41 по местному времени самолет благополучно приземлился в штатном режиме. Никто не пострадал. Добавим, что на борту находилось 30 человек – 26 пассажиров и 4 члена экипажа.

В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры прокомментировали ситуацию: будет проведена проверка. Необходимо узнать причины срабатывания сигнализации – была ли она ложной или на самом деле имела место техническая неисправность. Эксперты дадут оценку действиям пилотов и техникам, которые проводили предполетный осмотр самолета.,

КОНКРЕТНО

ТТХ самолета ATR-42:

Количество мест: 46

Дальность полета: 1556 км

Крейсерская скорость: 540 км/ч

Схема расположения мест на судне. Фото: nordstar.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В аэропорту Норильска аварийно приземлился «Боинг». На борту самолета было более 180 пассажиров

«Боинг 737-800», на борту которого находились 7 членов экипажа и 178 пассажиров (в их числе 26 детей), попал в нештатную ситуацию при посадке в аэропорту Норильска. Это произошло 12 ноября в 6:20 по местному времени (2:20 часов по Москве) (подробнее).

На севере Красноярского края самолет выкатился за пределы взлетной полосы. Очевидцы называют причиной сильный ветер

На севере Красноярского края, в Туруханске, пассажирский самолет ATR42-500 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Информацию очевидцев уже подтвердила официальный представитель Западно-Сибирского СУ СК России на транспорте Наталья Яковлева (подробнее).