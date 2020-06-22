Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 22 июня 2020 года: 7 726 подтверждены, выздоровевших 2 839, умерших 86

По данным оперативного штаба на 14 часов 22 июня в Красноярском крае зарегистрировано всего 7 726 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.В том числе новых 146 случае, конкретно в Красноярске -103. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 268,8. Темп прироста за сутки – 1,9 %.

Количество выздоровевших и выписавшихся 2 830 человек, в том числе за минувшие сутки – 150. Количество умерших не изменилось – 86. На аппаратах искусственной вентиляции легких -59 пациентов.

География распространения инфекции – 54 территории края. Это:

1. Красноярск – 4 885

2. Северо-Енисейский район – 1303

3. Норильск – 174

4. Березовский район – 118

5. Ачинск – 114

6. Емельяновский район – 103

7.Железногорск – 94

8. Канск – 93

9. Дивногорск – 71

10. Минусинск – 69

11. Богучанский район – 57

12. Ирбейский район – 48

13. Сосновоборск – 41

14. Большемуртинский район – 37

15. Канский район – 36

16. Курагинский район – 35

17. Лесосибирск – 33

18. Иланский район – 27

19. Балахтинский район – 26

20. Уярский район – 24

21. Минусинский район – 23

22. Ачинский район – 22

23. Шарыпово – 19

24. Кежемский район – 19

25. Назарово – 18

26. Зеленогорск – 18

27. Шушенский район – 17

28. Новоселовский район – 16

29. Енисейский район – 16

30. Ермаковский район – 14

31. Каратузский район – 13

32. Эвенкия – 12

33. Туруханский район – 12

34. Шарыповский район – 11

35. Манский район – 11

36. Абанский район – 11

37. Нижнеингашский район -10

38. Енисейск – 10

39. Сухобузимский район – 9

40. Козульский район – 9

41. Дудинка – 8

42. Рыбинский район – 6

43. Боготольский район – 6

44. Пировский район – 5

45. Ужурский район – 4

46. Назаровский район – 4

47. Саянский район – 4

48. Бородино – 3

49. Тасеевский район – 2

50. Краснотуранский район – 2

51. пгт. Солнечный – 1

52. Мотыгинский район – 1

53. Казачинский район – 1

54. Тюхтетский район -1

Проводится работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию. Под медицинским наблюдением на дому находится всего 771 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 89. Снято с медицинского наблюдения 20 150 человека, в том числе за последние сутки – 19.

Проведено тестов на коронавирус всего 334 505, из них за последние сутки – 3 638.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8 800 100 56 53.