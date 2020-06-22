Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 22 июня 2020 года: 7 726 подтверждены, выздоровевших 2 839, умерших 86
По данным оперативного штаба на 14 часов 22 июня в Красноярском крае зарегистрировано всего 7 726 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.В том числе новых 146 случае, конкретно в Красноярске -103. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 268,8. Темп прироста за сутки – 1,9 %.
Количество выздоровевших и выписавшихся 2 830 человек, в том числе за минувшие сутки – 150. Количество умерших не изменилось – 86. На аппаратах искусственной вентиляции легких -59 пациентов.
География распространения инфекции – 54 территории края. Это:
1. Красноярск – 4 885
2. Северо-Енисейский район – 1303
3. Норильск – 174
4. Березовский район – 118
5. Ачинск – 114
6. Емельяновский район – 103
7.Железногорск – 94
8. Канск – 93
9. Дивногорск – 71
10. Минусинск – 69
11. Богучанский район – 57
12. Ирбейский район – 48
13. Сосновоборск – 41
14. Большемуртинский район – 37
15. Канский район – 36
16. Курагинский район – 35
17. Лесосибирск – 33
18. Иланский район – 27
19. Балахтинский район – 26
20. Уярский район – 24
21. Минусинский район – 23
22. Ачинский район – 22
23. Шарыпово – 19
24. Кежемский район – 19
25. Назарово – 18
26. Зеленогорск – 18
27. Шушенский район – 17
28. Новоселовский район – 16
29. Енисейский район – 16
30. Ермаковский район – 14
31. Каратузский район – 13
32. Эвенкия – 12
33. Туруханский район – 12
34. Шарыповский район – 11
35. Манский район – 11
36. Абанский район – 11
37. Нижнеингашский район -10
38. Енисейск – 10
39. Сухобузимский район – 9
40. Козульский район – 9
41. Дудинка – 8
42. Рыбинский район – 6
43. Боготольский район – 6
44. Пировский район – 5
45. Ужурский район – 4
46. Назаровский район – 4
47. Саянский район – 4
48. Бородино – 3
49. Тасеевский район – 2
50. Краснотуранский район – 2
51. пгт. Солнечный – 1
52. Мотыгинский район – 1
53. Казачинский район – 1
54. Тюхтетский район -1
Проводится работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию. Под медицинским наблюдением на дому находится всего 771 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 89. Снято с медицинского наблюдения 20 150 человека, в том числе за последние сутки – 19.
Проведено тестов на коронавирус всего 334 505, из них за последние сутки – 3 638.
Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.
Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8 800 100 56 53.
ИСТОЧНИК KP.RU
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