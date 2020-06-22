В Красноярске вандалы разгромили кафе для сусликов на острове Татышев

В Красноярске неизвестные вандалы разгромили кафе для сусликов – «СусликПаб». Молодые люди, которые придумали и построили для коренных обитателей острова Татышев этот деревянный домик, уже забрали его, чтобы починить. Но неприятный осадок остался – кому пришло в голову устроить погром?

Остров Татышев – одно из любимых мест отдыха красноярцев. Здесь – царство сусликов. Зверьки чувствуют себя в полной безопасности рядом с людьми. Они осмелели настолько, что приближаются вплотную – могут даже на ногу наступить и, глядя снизу вверх, свистеть на своем сусличьем языке, требуя угощения. Берут из рук орешки, семечки и другие угощения. Еды на острове хватает, но когда зверьки так настойчиво просят, отдыхающим и в голову не приходит им отказать.

В пятницу домик едва поставили, как набежали первые посетителиФото: ИВАНОВА Диана

Ребята из молодежного Центра технического проектирования решили устроить для сусликов персональное кафе. Сделали замысловатый домик, в нем несколько ходов и выходом, лестница, окна. А на крыше написали, что можно давать грызунам, а какое угощение будет вредным. В пятницу привезли, установили на траве, укрепили. И почти сразу же набежали первые посетители с пушистыми хвостами.

По замыслу организаторов домик должен был простоять здесь долго. А хватило только на два дня. Очень жаль, что кто-то не ценит ни труд людей, ни их инициативы.

Пушистые зверьки не боятся людей и всегда ждут угощенийФото: ИВАНОВА Диана