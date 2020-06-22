2020-06-22T07:33:50+03:00
Происшествия

В Якутии из цистерны дизельной электростанции вытекло почти 6 тонн нефтепродуктов

Резервуар находится в 15 метрах от реки, произошло загрязнение воды и почвы
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Якутии из цистерны дизельной электростанции вытекло почти 6 тонн нефтепродуктовВ Якутии из цистерны дизельной электростанции вытекло почти 6 тонн нефтепродуктовФото: Мария ЛЕНЦ
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В Якутии из цистерны дизельной электростанции вытекло около 6 тонн нефтепродуктов. ЧП произошло накануне, 21 июня, в селе Аргахтах Среднеколымского района. После того, как об этом стало известно, на место экстренно вылетели специалисты МЧС и природоохранного предприятия со спецоборудованием для сбора дизельного топлива. Следом – министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Саха (Якутия), природоохранный прокурор и другие должностные лица, а также собственник электростанции.

Что известно о ЧП на этот час. По информации регионального управления МЧС электростанция принадлежит АО «Сахаэнерго». Резервуар объемом 200 кубометров стоит на берегу реки Алазея – в 15 метрах от воды. Дизельное топливо вылилось, когда его перекачивали из поврежденной цистерны в другие резервуары – один емкостью 160 тонн, две других – по 25 тонн. К 10 часам утра по местному времени все дизтопливо из поврежденного резервуара было перекачано.

Загрязнены почва, нефтепродукты попали и в воду. Для локализации нефтяного пятна используются сорбенты, их понадобится не менее тонны.

- В ходе проверки с привлечением специалистов будет дана оценка соблюдению законодательства об охране окружающей среды, обеспечения безопасности объектов электроэнергетики, законности действий должностных лиц. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе прокуратуры Якутии.

Остается добавить, что на электроснабжение населенных пунктов и местных предприятий ЧП не повлияло, электростанция работает в штатном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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