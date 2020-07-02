2020-07-02T04:25:40+03:00
Общество

Итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля 2020 года: Красноярский край, Хакасия, Тува

Рассказываем об итогах голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля 2020 года в Красноярском крае, Туве и Хакасии
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля 2020 года: Красноярский край, Хакасия, Тува.Итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля 2020 года: Красноярский край, Хакасия, Тува.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Центральная избирательная комиссия подвела итоги голосования по поправкам в Конституцию России, прошедшем с 25 июня по 1 июля (включительно). По итогам обработки больше 99% протоколов, ЗА поправки проголосовали 78,03% жителей страны, против 21,16%. общероссийская явка – почти 65%.

Что касается Красноярского края, здесь предлагаемые поправки поддержали 70,1%, против 28,97%.

- Признателен всем красноярцам за проявленную гражданскую позицию, - подчеркнул глава Красноярского края Александр Усс. - За то, что в большинстве своем нашли возможность прийти на избирательные участки и выразили свое отношение к изменениям в Основной закон. Уверен, все вместе мы отдали голос за сильную, великую Россию.

Явка по стране - почти 65%. Фото: Мария ЛЕНЦ

Явка по стране - почти 65%.Фото: Мария ЛЕНЦ

А вот соседи – республика Тыва – поставила очередной рекорд. Здесь за поправки к Конституции отдали свои голоса почти 97% жителей, а точнее 96,79%. Против высказались 2,99%. (Схожая ситуация в Чечне: ЗА 97,49%, против 2,37%. И в Дагестане: ЗА 90,27%, против - 9,12%). Также Тува вошла в пятерку самых активных регионов: голосовали больше 92,8 % жителей.

В Хакасии 69,52% людей одобрили предложенные изменения в Конституцию против были 29,38%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Из-за них нам грозит второй круг изоляции»: в тольяттинском спортклубе два дня подряд устраивали массовые вечеринки
Организаторы тусовки вызвали негодование у мэра города Сергея Анташева, заявившего, что несмотря на послабления, ситуация с коронавирусом остается тяжелой [Видео]
Юристы: технология блокчейна будто специально создана для голосований
В России завершается голосование по поправкам к Конституции. Жители двух субъектов Федерации — Москвы и Нижегородской области — с 25 по 30 июня имели возможность проголосовать дистанционно, через интернет
Новости 24
Новое лекарство от COVID-19 поступило в больницы Красноярска и края
В Красноярске изменился режим работы травмпунктов
Красноярцев предупредили о жаре до +37
Детские лагеря в Красноярском крае будут закрыты до августа
Тува поставила двойной рекорд на голосовании по поправкам в Конституцию РФ 1 июля 2020 года
В Красноярске с 1 июля закрыт проезд грузовому транспорту на ул. Железнодорожников
Голосование по поправкам в Конституцию 1 июля 2020: комментарий председателя Избиркома Красноярского края
С дорог Красноярского края уберут бетонные блоки и КПП, установленные из-за коронавируса
В Красноярске открылся обновлённый Дом дружбы народов края
В минздраве Красноярского края прокомментировали рекордную смертность от коронавируса за сутки, 17 человек
В Красноярске с 1 июля изменился режим работы травмпунктов
Голосование поправкам в конституцию 1 июля 2020 в Красноярском крае: где живут самые активные избиратели
Голосование поправкам в конституцию 1 июля 2020 в Красноярском крае: проголосовали почти половина избирателей
Победители розыгрыша Викторина2020.рф в Красноярском крае на 1 июля 2020 года: кто выиграл квартиру и машину сегодня
В Красноярском крае бабушка, переходящая дорогу, устроила аварию
В Туве и-за коронавируса продлен режим самоизоляции