Итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля 2020 года: Красноярский край, Хакасия, Тува

Центральная избирательная комиссия подвела итоги голосования по поправкам в Конституцию России, прошедшем с 25 июня по 1 июля (включительно). По итогам обработки больше 99% протоколов, ЗА поправки проголосовали 78,03% жителей страны, против 21,16%. общероссийская явка – почти 65%.

Что касается Красноярского края, здесь предлагаемые поправки поддержали 70,1%, против 28,97%.

- Признателен всем красноярцам за проявленную гражданскую позицию, - подчеркнул глава Красноярского края Александр Усс. - За то, что в большинстве своем нашли возможность прийти на избирательные участки и выразили свое отношение к изменениям в Основной закон. Уверен, все вместе мы отдали голос за сильную, великую Россию.

Явка по стране - почти 65%.Фото: Мария ЛЕНЦ

А вот соседи – республика Тыва – поставила очередной рекорд. Здесь за поправки к Конституции отдали свои голоса почти 97% жителей, а точнее 96,79%. Против высказались 2,99%. (Схожая ситуация в Чечне: ЗА 97,49%, против 2,37%. И в Дагестане: ЗА 90,27%, против - 9,12%). Также Тува вошла в пятерку самых активных регионов: голосовали больше 92,8 % жителей.

В Хакасии 69,52% людей одобрили предложенные изменения в Конституцию против были 29,38%.