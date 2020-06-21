«Нашли в 8 километрах от стоянки»: семья с 4-летним малышом сбилась с пути и больше суток провела в тундре

Старожилы на Таймыре говорят: сбиться с пути в тундре можно запросто даже человеку опытному - пейзаж вокруг довольно однообразный. Зимой куда не кинь взгляд - снег, летом - мхи, лишайники, болото. Взгляду порой зацепиться совсем не за что. Так и получилось, что на днях в тундре потерялась семья местных жителей с 4-летним малышом. Вроде и места знают, и нарты целы, и олень надежный, а блуждать пришлось больше суток.

На лето Тамара П. решила отправиться к своим родителям на Таймыр. Родилась женщина в тундре и все детство провела вместе с сестрой и младшим братом в кочевье родителей. Сейчас она с мужем и 4-леним сынишкой живет в Енисейске (муж работает в лесной трасли, она пока с маленьким сидит дома).

Собирались отдохнуть на стоянке, но по дороге заблудились Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

А в этом году женщина решила отвезти малыша к бабушке с дедушкой в кочевье. Сын уже подрос, и его можно познакомить с традиционным образом жизни северян. Муж остался дома, а Тамара с ребенком поехали. Сначала добрались до поселка Тухард (в 70 километрах от Дудинки) - здесь живет 25-летняя сестра женщины. Связались с отцом и договорились, что тот подхватит дочь и внука у реки Малая Хета. Встречать гостей счастливый дедушка отправился с сыном (братом Тамары) на двух нартах. Но прежде чем семья собралась отправиться на стоянку, выяснилось одни нарты нуждаются в ремонте. До стоянки 40 километрах, и на неисправных нартах их не преодолеть. Поэтому решено было, что Тамара с братом и сыном отправятся сами, а дед догонит их, как отремонтирует свою упряжку. Но... когда мужчина добрался до своего кочевья, ни дочери с внуком, ни сына не нашел.

Люди сбились с пути по дороге на стоянку оленеводов Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Сначала поехал сам искать, сообщил дочери в поселок - те тоже выдвинулись на поиски. Но время шло, а ни следа нарт с близкими родственники так и не нашли. Конечно, начали бить тревогу: тундра - не то место, где даже летом легко выжить, особенно с 4-летним малышом на руках. Да и случиться могло все, что угодно. Спустя сутки 25-летняя сестра потерявшейся обратилась к спасателям и в полицию Дудинки.

- Таймырскими экстренными службами был создан поисковый отряд, состоящий из полицейских, спасателей ГО и ЧС района и медиков, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в региональном главке МВД. - Руководителем поиска было принято решение осмотреть тундру в районе возможного местонахождения пропавших с воздуха. В результате облёта на вертолете, нарты с людьми были найдены в восьми километрах от стойбища.

Поиски семьи с 4-летним малышом Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Выяснилось, что в какой-то момент они просто поняли, что сбились с пути и заблудились. Решили ждать помощи у нарт - с ребенком далеко не уйдешь. На ночь разводили костер из сухих веток, грелись. Медики осмотрели заблудившихся, когда нашли, особенно малыша. Угрозы здоровью нет.

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