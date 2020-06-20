В Норильске готовы приступить к утилизации собранных после аварии на ТЭЦ-3 нефтепродуктов

Накануне состоялось очередное совещание президента России в режиме видеоконференции по ситуации в Норильске. Ликвидация последствий разлива дизельного топлива находится под постоянным контролем. Президент требует отчета во всем: как продвигаются работы, сколько собрали нефтепродуктов, какое время и сколько средств понадобится на утилизацию. И главное: как восстановить нарушенную экосреду, тем более что речь идет о хрупкой природе Арктической зоны.

Глава государства так оценил положение дел на этот момент:

- За прошедшие недели проведена действительно большая по своему масштабу работа. Знаю, что удалось переломить ситуацию – глава МЧС Евгений Зиничев мне докладывал об этом регулярно – локализовать разлив топлива, а затем приступить и к очистке загрязненных площадей.

Собранная топливо-водяная смесь. Фото предоставлено компанией "Норникель"

Вся работа по ликвидации последствий разбита на этапы. Сейчас завершается второй этап. Основной объем разлившегося топлива с водной поверхности уже собран: 32 тысячи кубометров топливо-водяной смеси помещены в герметичные мягкие емкости. Опасности повторного проникновения в окружающую среду нет, а сами нефтетанки выдерживают температуру до -60 градусов. По грунту: 103 тысячи тонн загрязненного грунта уже находятся в закрытых ангарах. Подготовлены емкости еще для 100 тысяч тонн.

Утилизация

Чтобы доставить топливно-водную смесь к месту сепарации и утилизации, решено смонтировать временный гибкий трубопровод от берегов рек Амбарной и Далдыкана. По словам президента компании «Норникель» Владимира Потанина, проблема утилизация загрязненных грунтов будет решена в течение двух с половиной – трех месяцев.

Способ утилизации определяется, планируется привлечь опыт и экспертизу партнеров из нефтяной отрасли. Кроме того, прошедшая процедуру сепарации водно-топливная смесь может быть использована в дальнейшем в промышленном цикле. Специалисты МГУ предложили передовой и экологически комфортный способ: после добавления цемента и других сорбентов смесь можно использовать в строительстве.

103 тысячи тонн грунта уже собрано и помещено в закрытые ангары. Фото: ГУ МЧС России

Рекультивация

«Норникель» полностью профинансирует работы по восстановлению окружающей среды после аварии. На эти цели уже направлены 5 миллиардов рублей. Разрабатывается проект по рекультивации береговой линии и грунтов, изучается состояние водных биоресурсов в реках Амбарная и Далдыкан.

В том числе будет искусственно восстановлена и популяция рыб. Для этого предстоит дополнительно построить два рыборазводных завода, так как имеющихся сейчас в крае заводов по воспроизводству рыбы недостаточно.

- Мы относимся к этой проблеме очень серьезно и намерены полностью восстановить весь причиненный ущерб. И на четвертом этапе, который как раз касается восстановления биологического разнообразия, будем сотрудничать со всеми организациями, которые в это будут вовлечены, - сказал президент «Норникеля».

Заградительные боны на реке Амбарной. Фото предоставлено компанией "Норникель"

Размер ущерба

- К 1 июля мы готовы дать первичный расчет ущерба, который Росприроднадзор считает по методике, утвержденной Министерством природных ресурсов, - доложила глава ведомства Светлана Радионова. – Мы сопровождаем все ликвидационные мероприятия. На сегодняшний момент мы фиксируем тонкую микронную пленку по всей водной глади и считаем наиболее эффективным сейчас установление дополнительного количества так называемых сорбирующих бонов.

Специалисты отобрали и обработали 353 пробы, 329 из них – по воде. Если 3 июня

фиксировали превышение на последних бонах в 83 500 раз ПДК, то на сегодняшний момент – от 8 до 22 ПДК в сутки.

Высокопроходная техника в тундре. Фото предоставлено компанией "Норникель"

Это должно быть отражено на уровне законодательства

По словам Владимира Потанина, сейчас проводится внеплановая ревизия технического состояния всех объектов «Норникеля», производственных зданий и сооружений. Там, где это требуется, монтируют дополнительную защиту. На усиление промышленной безопасности выделены дополнительные средства: в 2020 году планируется освоить 2,5 миллиарда рублей, в 2021 году – еще 11 миллиардов.

Важно отметить, что Росприроднадзор, МЧС, Ростехнадзор и все промышленные компании, которые работают в Арктической зоне России, приняли решение о тотальной проверке всех потенциально опасных для окружающей среды объектов, предназначенных для хранения и транспортировки нефти и нефтепродуктов. Таких объектов 426 и работа по ним должна быть завершена уже к 23 июля. В дальнейшем будут проверены и все предприятия в стране.

Чтобы подобное не повторялось, нужен системный подход. Все, что произошло на ТЭЦ-3 в Норильске, необходимо не только зафиксировать, но и проанализировать и закрепить полученные выводы в законе для совершенствования нормативно-правовой базы.

А это - команда специалистов, работающих на ликвидации последствий аварии. Фото: ГУ МЧС России

- Кроме того, как уже отмечал, в законодательстве следует предусмотреть механизмы предотвращения подобных ситуаций, адекватного, своевременного и комплексного реагирования на них и компенсации последствий. Прошу в этой связи Правительство и Государственную Думу ускорить работу над соответствующими законопроектами, - подытожил итоги совещания Владимир Путин.

Для информации. ЧП произошло 29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу «Норникель»). В результате просадки грунта из разрушенного резервуара разлилось более 21 тысячи тонн нефтепродуктов. К ликвидации последствий привлечены 630 специалистов из Морской спасательной службы, МЧС, компаний «Норникель», «Газпром нефть» и «Транснефть-Сибирь», а также 278 единиц техники. В том числе от «Норникеля» 310 сотрудников и 156 единиц техники.