2020-06-20T11:07:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 20 июня 2020 года: 7 432 подтверждены, выздоровевших 2 673, умерших уже 86

Рассказываем о новых случаях заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 20 июня 2020 года
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 20 июня 2020 годаНовые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 20 июня 2020 годаФото: Мария ЛЕНЦ
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По данным оперативного штаба на 14 часов 20 июня в Красноярском крае зарегистрировано всего 7 432 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19 на 54 территориях края, в том числе за последние сутки 152 случая заболевания. Лидирует Красноярск – 92. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 258,6. Темп прироста за сутки – 2,1 %.

По количеству выздоровевших: всего 2 673, за сутки 96 человек. Летальных исходов среди больных с коронавирусом: всего 86 с начала эпидемии. За минувшие сутки зафиксировано сразу 7 случаев: 4 мужчин и три женщины. Одному из умерших 50 лет, он имел серьезные хронические заболевания, врачи не смогли его спасти. Остальные умершие – в возрасте 60+ и 80+. На аппаратах искусственной вентиляции легких – 49 человек.

Проводится работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию. Под наблюдением на дому находится всего 666 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 84. Снято с медицинского наблюдения 20 073 человек, в том числе за последние сутки – 28. Проведено тестов на коронавирус всего 323 688, из них за последние сутки – 6 104.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8 800 100 56 53.

ИСТОЧНИК KP.RU

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