Толкнул в воду и ушел. Следователи подтвердили причастность 12-летнего подростка к гибели 6-летнего ребенка в Красноярске

Мысль о том, что к исчезновению и гибели 6-летнего Эртине К. причастен кто-то из старших, появилась сразу же, как обнаружили его тело. Где дом – а где то место, где нашли. Не мог ребенок пройти в одиночку путь от Тихого переулка на правобережье до острова Татышев – это же не менее четырех километров. Не пошел бы сам, испугался – интенсивного потока машин, Октябрьского моста. Заблудился бы на дорожках острова. Или попался бы на глаза неравнодушным взрослым, которые наверняка бы спросили: «Мальчик, а ты почему один и куда идешь» и сообщили бы в полицию. С ним был кто-то, кто вел его за собой.

Напомним, что Эртине пропал со двора дома в переулке Тихом 2 июня. Его искали всю ночь полиция, спасатели, соседи. Обшарили все дворы, крыши и подвалы. А утром пришло сообщение: страшную находку из озера на острове вытащил рыбак.

У следователей изначально было две версии – несчастный случай и криминальный характер смерти ребенка. Все ждали, что они скажут. И вот официальная информация: к гибели Эртине действительно причастен 12-летний подросток, живущий в соседнем подъезде.

Эртине нашли у воде почти у берегаФото: Мария ЛЕНЦ

- В ходе следствия был проведен большой объем работы, допрошено более 20 свидетелей и очевидцев, а также детей, которые накануне исчезновения играли с мальчиком. Назначено 10 экспертиз и исследований, изъято порядка 80 гигабайт видео с камер видеонаблюдения, расположенных на возможных маршрутах передвижения ребенка. В результате были получены доказательства того, что ребенок ушел с детской площадки не один, а в компании 12-летнего подростка, - прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома.

Между Эртине и подростком произошла ссора, старший приятель толкнул мальчика, отчего тот поскользнулся и упал в воду. Подросток видел, как мальчик барахтается и тонет – прямо у берега. Мог бы ему помочь, протянуть руку, палку, ветку дерева. Однако не помог, а попросту ушел. В результате Эртине утонул.

Что делать с подростком? В ближайшее время на период расследования его поместят в закрытое социальное учреждение, чтобы не допустить новые противоправные дела. А что дальше?..

Водоем неглубокий, подросток легко бы вытащил товарища, если бы захотелФото: Мария ЛЕНЦ

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В деле о гибели 6-летнего мальчика на острове Татышев появился первый подозреваемый. Как сообщает собственный источник «Комсомольской правды – Красноярск», к смерти маленького Эртине К. может быть причастен его знакомый, подросток из того же дома, 12-летний Коля* (подробнее).

Мама погибшего в Красноярске 6-летнего мальчика: «Живым моего сына последним видел сосед-подросток»

- Я до конца не верю. Такой маленький, даже жизни не видел, сколько годиков прожил всего, - мать 6-летнего Эртине вне себя от горя.

Утром 3 июня ее сына нашли погибшим при странных обстоятельствах. В последний раз видели играющим на детской площадке у дома - в переулке Тихий в районе семи вечера. А тело обнаружили в протоке Енисея у острова Татышев, неподалеку от Октябрьского моста.

При этом ребенок был полностью одет. Так далеко он никогда не уходил один, говорят домашние. Что случилось, как малыш попал на остров, сейчас выясняют следователи. Они уже изъяли и отсматривают записи с камер видеонаблюдения, чтобы восстановить маршрут мальчика (подробности)

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Улыбчивый, подвижный, любознательный… Невозможно поверить, что его больше нет. Так говорят близкие об Эртине К. Несколько часов назад 6-летнего мальчика, пропавшего в Ленинском районе Красноярска, нашли погибшим в Енисее – у острова Татышев.

Накануне, 2 июня, в семь вечера Эртине ушел прогуляться с друзьями. Когда начало смеркаться, все разошлись по своим квартирам. Не было только его. Домой мальчик не вернулся, бесследно исчез. Мать тут же позвонила в МВД (подробности)

Путь мальчика проследят по видеокамерам. В Красноярске идет расследование смерти ребенка

Сегодня с утра в Красноярске был объявлен поиск пропавшего вечером 2 июня 6-летнего мальчика. Он пропал со двора своего дома в Ленинском района. А нашел его рыбак на острове Татышев. Подробности здесь.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ(убийство малолетнего). В ходе осмотра следователи-криминалисты и медицинские эксперты не нашли на теле ребенка внешних признаков насильственной смерти. Но окончательную причину смерти малыша установит только судебно-медицинская экспертиза (подробности).

Как пропавший в Красноярске 6-летний Эртине пришел к месту своей гибели

Пропажа малыша – всегда ЧП. Он еще не «бегунок», он еще слишком маленький, чтобы самостоятельно пуститься в путь куда глаза глядят. Поэтому сообщение об исчезновении 6-летнего Кара-Сала Эртине сразу стало началом поиска ребенка. И нашли его уже на следующее утро. Подробности здесь.

Остров Татышев. Пляж. Внутреннее озеро. В такую погоду место абсолютно безлюдное. Корреспонденты «КП» сразу задались вопросом, мог ли маленький ребенок в вечернее время, в такую промозглую и не располагающую к прогулкам погоду отправиться так далеко от дома, заблудиться и упасть в воду? (подробности).

Пропавший в Красноярске 6-летний Эртине найден мертвым

Сегодня с утра был объявлен поиск пропавшего вечером 2 июня 6-летнего мальчика. Он пропал со двора своего дома в Ленинском района.

И сегодня же утром рыбак на острове Татышев нашел тело маленького мальчика. Рассказывает жительница Красноярска Юлия Погудо:

- Сегодня утром муж пошел на рыбалку в район пляжа на острове Татышев. А потом позвонил и сказал, что обнаружил ребенка. Говорит, принял его за куклу, потянулся посмотреть, а там малыш лежит вниз лицом. Я уже знала, что в Красноярске пропал ребенок, отправила ему ориентировку с фотографией и он подтвердил, да, это этот мальчик, и одежда совпадает (подробности).