На горы несанкционированных отходов пожаловались жители домов по улице 1-я Смоленская в Советском районе

Мусор из контейнеров вывозят ежедневно, а вот завалы из старой мебели, отходов от обрезки деревьев, ящиков и коробок скапливались не один день. Общий объем мусора на четырёх площадках – около 100 кубометров.

Как пояснила «Комсомольской правде» – Красноярск руководитель отдела экологического мониторинга «КРК» Наталья Орлова, судя по всему, отходы сюда «подбрасывают» находящиеся поблизости торговые павильоны.

«Такие свалки возникают по нескольким причинам. Во-первых, недостаточно контейнеров. Во-вторых, управляющая компания явно не занимается обслуживанием территории. В-третьих, поблизости находятся предприятия малого бизнеса, не заключившие договор на вывоз ТКО», – рассказала она.

В рейде по торговым точкам приняли участие представители краевого министерства экологии и рационального природопользования и районной администрации. Сотрудники управляющей компании приглашение проигнорировали. Результат рейда подтвердил слова специалиста КРК: ни в одном магазине нет договора с региональным оператором. Документы «у хозяина», а мусор – «мы платим фирме, она вывозит куда-то».

Четыре свалки с 1-й Смоленской региональный оператор вывез за свой счёт. Потраченные средства будут взыскивать с управляющей компании через суд. А вот владельцам магазинов придётся заплатить приличные штрафы – до 250 тысяч рублей, к тому же деятельность предприятий может быть приостановлена на срок до 90 дней.