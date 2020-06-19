Почему в Красноярске в реанимацию попадают все больше молодых людей с коронавирусом

Известно, что новая коронавирусная инфекция наиболее опасна для людей с хроническими заболеваниями органов дыхания. Он вызывает пневмонию, и чем старше человек, чем больше у него сопутствующих заболеваний, тем больше риска, говорят медики. По последним данным на 19 июня в крае уже скончались 79 человек. Большая часть из них – как раз та самая группа риска.

Однако все чаще в реанимацию и на искусственную вентиляцию легких стали попадать и молодые люди с COVID-19. Нужно признать, красноярцы в целом неохотно соблюдали режим самоизоляции. А когда начались послабления, то и вовсе стали пренебрегать мерами предосторожности. В автобусах ездят без масок, в магазины ходят – тоже, социальную дистанцию не соблюдают. В больницы падают молодые люди, которые пытались самостоятельно лечиться с коронавирусом, а когда не получается, их привозят в тяжелом состоянии и госпитализируют в интенсивную терапию или реанимацию.

Главный внештатный пульмонолог Красноярского края Ирина Демко попросила красноярцев быть осторожными и не расслабляться, ведь нельзя исключать тот факт, что в регионе возможна вторая волна инфекции, сообщает «ТВК Красноярск».

- То, что сейчас ситуация благоприятная в Москве, не означает, что в других территориях так же. Туда COVID-19 пришел раньше, пик заболеваемости приходился на апрель. У нас пик заболеваемости сейчас. Пациентов, имеющих поражения легких и с бактериальными пневмониями, меньше не стало. Каждый день количество таких пациентов только увеличивается, – сказала Ирина Демко.