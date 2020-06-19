2020-06-19T10:59:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 19 июня 2020 года: 7 280 подтверждены, выздоровевших 2 577, умерших 79

Рассказываем о новых случаях заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 19 июня 2020 года
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 19 июня 2020 годаНовые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 19 июня 2020 годаФото: Мария ЛЕНЦ
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По данным оперативного штаба на 14 часов 19 июня 2020 года в Красноярском крае зарегистрировано всего 7 280 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Таким образом за последние сутки их количество увеличилось на 151, среди новых 129 – из числа жителей Красноярска. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 253,3. Темп прироста за сутки – 2,1 %. География распространения – 54 территории края.

Из минздрава сообщили: выздоровели всего 2 577 человек с начала эпидемии в крае, за сутки – 87. Умерли всего 79, за последние сутки – 4. Из них трое мужчин (одному из них 50 лет, двум другим больше 70) и 1 женщина (больше 80 лет). На аппарате искусственной вентиляции легких – 52 пациента.

Распределение больных по течению заболевания и формам тяжести:

- бессимптомные – 3 335,

- легкая степень тяжести – 1 243,

- средняя степень тяжести – 2 570,

- тяжелая форма – 142.

Распределение по возрастным группам:

- до 1 года – 31 человек

- 1-6 лет – 199 человек

- 7-14 лет – 244 человека

- 15-17 лет – 96 человек

-18-29 лет – 1 146 человек

- 30-49 лет – 2 806 человек

- 50-64 лет – 1 920 человек

- старше 65 лет – 838 человек.

Проводится работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию. Под медицинским наблюдением на дому находится всего 610 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 78. Снято с медицинского наблюдения 20 045, в том числе за последние сутки – 31. Проведено тестов на коронавирус всего 317584, из них за последние сутки – 7934.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8 800 100 56 53.

ИСТОЧНИК KP.RU

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