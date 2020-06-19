Красноярский зоопарк «Роев ручей» открывается для посетителей

А вы знали, что обитатели Красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» почти три месяца скучали без посетителей? Да-да, самым настоящим образом. Например, шимпанзе Тихон и Анфиса. И чтобы развлечь их, им включали мультики. Да и копытным было тоскливо бродить по вольерам, не видя толпу взрослых и ребятишек.

Да и сами красноярцы часто задавали вопросы: ну когда? И вот спешим обрадовать: наконец-то зоопарк открывается после длительного карантинного перерыва. Информация появилась в официальном паблике городской мэрии. Уже в субботу 20 июня, то есть завтра, там распахнутся двери для посетителей. Хороший подарок ко Дню рождения города.

При этом сохраняется ряд ограничений. Например, масочный режим – в соответствии с указом губернатора края. Но если вдруг кто-то забыл маску, не беда – можно воспользоваться бесплатной, ее выдадут на входе.

Итак, пока что:

- закрыты для посещения все павильоны (однако большинство животных сейчас находятся в летних вольерах и их все равно можно увидеть);

- точки общественного питания работают только на вынос;

- маска обязательна при посещении помещений на территории зоопарка – общественного туалета и нахождения у здания кассы;

- необходимо соблюдать социальную дистанцию (наклейки на вольерах и охрана зоопарка будут вам об этом напоминать, а также наклейки у касс и туалетов);

- в общественном туалете и во входных зонах установлены санитайзеры с дезинфицирующими средствами.

Прийти можно любым количеством – поодиночке, семьей или большой дружеской компанией. Кстати, билет можно приобрести онлайн на сайте зоопарка (roev.ru) с помощью кнопки «купить билет» в правом верхнем углу страницы. В таком случае вы избежите очереди у кассы.

Зоопарк работает в весенне-летнем режиме с 9 до 22 часов, а кассы с 9 до 21 часа.

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