2020-06-19T12:04:21+03:00
Общество

Красноярский зоопарк «Роев ручей» открывается для посетителей

Правда, пока с ограничениями
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярский зоопарк «Роев ручей» открывается для посетителейКрасноярский зоопарк «Роев ручей» открывается для посетителейФото: Мария ЛЕНЦ
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А вы знали, что обитатели Красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» почти три месяца скучали без посетителей? Да-да, самым настоящим образом. Например, шимпанзе Тихон и Анфиса. И чтобы развлечь их, им включали мультики. Да и копытным было тоскливо бродить по вольерам, не видя толпу взрослых и ребятишек.

Да и сами красноярцы часто задавали вопросы: ну когда? И вот спешим обрадовать: наконец-то зоопарк открывается после длительного карантинного перерыва. Информация появилась в официальном паблике городской мэрии. Уже в субботу 20 июня, то есть завтра, там распахнутся двери для посетителей. Хороший подарок ко Дню рождения города.

При этом сохраняется ряд ограничений. Например, масочный режим – в соответствии с указом губернатора края. Но если вдруг кто-то забыл маску, не беда – можно воспользоваться бесплатной, ее выдадут на входе.

Итак, пока что:

- закрыты для посещения все павильоны (однако большинство животных сейчас находятся в летних вольерах и их все равно можно увидеть);

- точки общественного питания работают только на вынос;

- маска обязательна при посещении помещений на территории зоопарка – общественного туалета и нахождения у здания кассы;

- необходимо соблюдать социальную дистанцию (наклейки на вольерах и охрана зоопарка будут вам об этом напоминать, а также наклейки у касс и туалетов);

- в общественном туалете и во входных зонах установлены санитайзеры с дезинфицирующими средствами.

Прийти можно любым количеством – поодиночке, семьей или большой дружеской компанией. Кстати, билет можно приобрести онлайн на сайте зоопарка (roev.ru) с помощью кнопки «купить билет» в правом верхнем углу страницы. В таком случае вы избежите очереди у кассы.

Зоопарк работает в весенне-летнем режиме с 9 до 22 часов, а кассы с 9 до 21 часа.

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В Красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» ситуация с содержанием животных пока не бедственная: он частично финансируется из бюджета, есть постоянные спонсоры, частично живет за счет билетов. Но на карантине грустно не только людям. Звезды красноярского зоопарка «Роев ручей» - шимпанзе Тихон и Анфиса (к слову, близнецы не разлей вода) едва не впали в депрессию (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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