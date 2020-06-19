Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 19 июня 2020 года: всего – 7129, вылечилось 2490, умерло 75

По данным оперативного штаба на утро 19 июня в Красноярском крае зарегистрировано всего 7 129 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на 4 территориях края. В том числе за последние сутки зарегистрировано 156 случаев заболевания. Из них 133 – в Красноярске, 3 – в Нижнеингашском районе и по одному в нескольких других территориях. Выздоровели и выписаны 2 490 человека (+59 за минувшие сутки). Количество летальных исходов составило 75 (+4 за сутки). Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 248,0. Темп прироста за сутки – 2,2 %.

Проводится работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию. Под медицинским наблюдением на дому находится всего 563 чел., в том числе за последние сутки взято под наблюдение 89 чел. Снято с медицинского наблюдения 20 014 человек, в том числе за последние сутки - 17. Проведено тестов на коронавирус всего 309 650, из них за последние сутки – 8 895.

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8 800 100 56 53.Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.