2020-06-19T05:32:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 19 июня 2020 года: всего – 7129, вылечилось 2490, умерло 75

Рассказываем о количестве зараженных COVID-19 в Красноярске и крае на утро 19 июня
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 19 июня 2020 годаКоличество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 19 июня 2020 годаФото: Мария ЛЕНЦ
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По данным оперативного штаба на утро 19 июня в Красноярском крае зарегистрировано всего 7 129 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на 4 территориях края. В том числе за последние сутки зарегистрировано 156 случаев заболевания. Из них 133 – в Красноярске, 3 – в Нижнеингашском районе и по одному в нескольких других территориях. Выздоровели и выписаны 2 490 человека (+59 за минувшие сутки). Количество летальных исходов составило 75 (+4 за сутки). Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 248,0. Темп прироста за сутки – 2,2 %.

Проводится работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию. Под медицинским наблюдением на дому находится всего 563 чел., в том числе за последние сутки взято под наблюдение 89 чел. Снято с медицинского наблюдения 20 014 человек, в том числе за последние сутки - 17. Проведено тестов на коронавирус всего 309 650, из них за последние сутки – 8 895.

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8 800 100 56 53.Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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