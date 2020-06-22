Галина Клепец: Мы сами обожаем нашу сгущенку!

Филимоновский молочноконсервный комбинат - старейший завод по переработке молока за Уралом, первая варка сгущенного молока была проведена в 1934 году.

Сгущенка «как в детстве»

Руководство комбината ответственейшим образом подходит к отбору сырья и соблюдению технологических параметров при производстве молочной продукции, и поэтому вся продукция высочайшего качества.

- Сгущенное молоко у нас производится по старым, еще советским, рецептам. Технология производства не изменилась с тех пор, - делится секретами знаменитой «филимоновской сгущенки» Галина Клепец, директор комбината. - Цельное сгущенное молоко вырабатывается из пастеризованного молока путем выпаривания части воды в вакуум-аппаратах и консервирования сахаром с добавлением лактозы. Для производства молока сгущенного с кофе мы закупаем обжаренные зерна кофе, сами перемалываем его, варим в промышленной кофеварке и смешиваем со сгущенным молоком. Корешок цикория мы тоже покупаем целый обжаренный. Мы не закупаем молотый кофе и цикорий, хотя это было бы проще,потому что хотим гарантировать покупателям натуральность продукта без красителей и ароматизаторов.

- Для производства сгущенного молока с какао мы закупаем только не алкализованный порошок, что гарантирует отличный вкус и ароматику готового продукта. Вареное сгущенное молоко мы производим путем варки банок в кипятке, как в детстве, в кастрюле, в то время как все известные нам прочие производители используют для сгущения загустители и красители, что значительно портит вкус. За последние несколько лет мы смогли восстановить технологию и рецептуру доброкачественного продукта. Продажи сгущенных консервов у нас растут.

Непростая и интересная судьба

Филимоновский комбинат расположен в самом «молочном» районе Красноярского края. На сегодняшний день это самый крупный переработчик молока в крае, который перерабатывает до 400 тонн сырого молока в сутки. Здесь работает самая мощная установка по сушке молока в Красноярском крае, позволяющая производить до 18 тонн сухого молока в сутки. Комбинат в состоянии выпускать до 4 млн банок в месяц сгущенных консервов.

У комбината давняя и не простая судьба. Он несколько раз менял хозяев, переходил из рук в руки, останавливал работу, прошел через процедуру банкротства. В 2013 году он сменил хозяев, и теперь им руководят Галина и Виктор Клепец. С тех пор многое изменилось, они смогли сплотить вокруг себя коллектив, подобралась хорошая команда настоящих фанатиков этого завода. На комбинате трудится более 300 человек, более десятка трудовых династий. На заводе все время что-то ремонтируется и строится, идет модернизация производства.

Награды – только заслуженные

Вся продукция Филимоновского молочноконсервного комбината хорошо известна и пользуется широким спросом у покупателей. За высокие качественные показатели и отличные вкусовые качества молочная продукция неоднократно отмечалась на краевых и российских выставках, конкурсах. Масло сладкосливочное «Крестьянское» м.д.ж. 72,5%, масло сливочное традиционное 82,5%, сметана м.д.ж 20%, молоко 3,2% тетрапак, йогурт натуральный, творожная масса неоднократно отмечены дипломами министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края в ежегодном конкурсе «Лучший продовольственный товар Красноярского края».

На международном конкурсе молочной продукции «Молочный успех» в Сочи ООО «Филимоновский молочноконсервный комбинат» получил Гран-при за всю линейку молочных консервов. А это: сливки с сахаром м.д.ж 19%, молоко цельное сгущенное с сахаром 8,5%, молоко сгущенное с сахаром и кофе м.д.ж 7,5%, молоко сгущенное с сахаром и какао м.д.ж 7,5%.

На всероссийской выставке «Золотая осень» на ВДНХ в Москве сливки с сахаром м.д.ж 19%, молоко цельное сгущенное с сахаром 8,5%, молоко сгущенное с сахаром и кофе м.д.ж 7,5%, молоко сгущенное с сахаром и какао м.д.ж 7,5%, молоко сухое цельное награждены золотыми медалями, масло сладкосливочное «Традиционное» м.д.ж 82,5% отмечено серебряной медалью.

Как понять, что сгущенка настоящая?

- За последние 20 лет репутацию сгущенного молока значительно подпортили производители суррогата по упрощенной технологии из сыворотки, крахмала и смеси растительного и говяжьего жира - рассказывает Галина Клепец. – Но отличить настоящую сгущенку от суррогата можно. Во-первых, читайте адрес производства. На нашей сгущенке указан адрес производства: с. Филимоново, ул. Трактовая, 30, стр. 25. Очень часто фальсификаторы, пользуясь пробелами в законодательстве, используют имя известного производителя, но адрес они указывают свой. Во-вторых, производители сейчас обязаны указывать все компоненты, в составе настоящей сгущенки молоко, сахар и лактоза. А в-третьих, есть небольшие секреты. Правильное молоко имеет приятный белый или с легким кремовым оттенком цвет, однородную структуру без кристаллов сахара, явно выраженный запах и вкус пастеризованного молока, легко растворяется в воде, при варке меняет цвет на кремовый и сильно загустевает. Комки — признак дешевого и некачественного продукта, плохо, когда вы чувствуете как бы песочек в структуре, это выдает замену молока на сыворотку, так же не хорошо, когда сгущенка очень густая и не выливается из банки.Настоящая сгущенка стекает с ложки равномерной не прерывающейся струйкой, ее можно пить из банки, просто пробив две дырочки. Некачественный продукт чаще всего имеет консистенцию без постоянной текучести и «булькает» с ложки комками, плохо растворяется в воде, при растворении на поверхности плавают пятна жира, плохо пахнет. Если капнуть на сгущенку йод и смесь посинеет, значит, в составе присутствует крахмал в качестве загустителя. Не стоит гнаться за слишком дешевым продуктом, сгущенка, изготовленная из молока, не может стоить дешевле 60 рублей.

КСТАТИ

Продукция Филимоновского молочноконсервного комбината поставляется во многие регионы России - от Дальнего Востока до Петербурга. Коллектив комбината постоянно работает над улучшением качества продукции, и это дает свои плоды - объем продаж постоянно растет, расширяется география поставок. Недавно комбинат начал поставлять свою продукцию в Иркутск и Улан-Удэ, и покупатели вспомнили давно известную марку. Специалисты комбината всегда открыты для общения и готовы выслушать предложения покупателей по телефону 8-391-292-34-33.

КОНКРЕТНО

В Иркутске продукцию можно купить в ООО «Продбаза», ул. Олега Кошевого, 65/19.

В Улан-Удэ наши продукты можно приобрести в ООО «Продукты от Титана» по адресам: ул. Ботаническая, 7, ул. 110 квартал, 1, ул. Балтасинова, 15, ул. Пржевальского, 3, ул. Жердева,104.