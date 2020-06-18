Как выбрать велосипед в Красноярске: цены, места для катания

В Красноярске постепенно снимается режим ограничений из-за коронавируса. Отменен режим цифровых пропусков, разрешения занятия спортом на свежем воздухе, один за другим открываются магазины. Из-за пандемии многие, кто хотел в этом сезоне приобрести велосипед, не смогли этого сделать. Зато есть основания считать, что после открытия магазинов в них будут скидки – ведь надо привлекать покупателей. С помощью экспертов, Андрея Воробья и Геворка Хачатряна из проекта «Городской велосипед Красноярска», рассказываем, как выбрать правильный.

На работу

Первым делом, конечно, мысленно проследите маршрут. Не все дороги в Красноярске подходят для велосипедистов. Если путь от дома до работы и обратно комфортен в этом смысле, почему нет? Для этих целей можно взять простой прогулочный велосипед. Он имеет расслабленную вертикальную посадку, поэтому комфортен на небольших расстояниях.

Долой килограммы

Как сбросить вес – подскажет диетолог. А велосипед – отличное приложение к правильному питанию. Наши эксперты советуют: для людей с лишним весом нужен велосипед с прочной рамой. Например, фэтбайк (горный велосипед с толстыми покрышками). Его вес до 20 – 25 килограммов, поэтому приходится прилагать больше усилий, чтобы давить на педали. А вообще подойдет обычный горный или спортивный велосипед. Гонять можно по стадиону, где никто не помешает. Но лучше нагружаться на подъемах – подойдут окрестные сопки, Торгашинский хребет.

Еду на дачу

Какова дорога до дачи? Если шоссе или в целом ровная дорога – подойдет циклокросс или гравийник с повышенной проходимостью. Если легкое бездорожье – туринг или горный. Грузы можно перевозить как спереди в корзине, так и сзади. Однако не стоит перегружать переднюю часть – рулить тяжело и неудобно. Установите корзину над задним колесом и вполне можете понемногу перевозить урожай.

Покоряем пространство

Самое время заняться внутренним туризмом, например, махнуть на Ергаки или в хакасские степи. А там ведь и шоссе, и возвышенности, и степи. Какой велосипед брать? Любой из четырех: циклокросс, гравийник, туринг, горный. Желательно при покупке заранее прикинуть, насколько удобно будет прикрутить к конкретному велосипеду багажник – у некоторых ведь отсутствуют специальные отверстия для крепления, так что приходится заниматься самодеятельностью.

ВАЖНО!

Не навреди

Кататься можно в любом месте и с любой компанией. Важно соблюдать ряд простых условий, чтобы езда доставляла удовольствие и не навредила.

- Правильная посадка. Чем спортивнее велосипед, тем посадка ближе к горизонтальной, то есть нагрузка велосипедиста ложится на его руки, при этом уменьшается нагрузка на спину. По части аэродинамики в таком положении скорость выше. Регулировать посадку просто: сделайте выше-ниже седло и руль.

- Колени. Проблемы с ними есть чуть ли не у трети велосипедистов. Чтобы избежать перенагрузки на сустав, колени должны почти распрямляться, а каданс (частота вращения педалей) должен составлять около полутора оборотов в секунду. Чем выше функциональность велосипеда, тем больше у него должно быть передач скоростей. И дело тут не в крутизне, просто когда переключил на передачу полегче, то для преодоления подъема понадобится меньше усилий.

- Одежда. Для велопрогулки в городе подойдет любая. Но для серьезных поездок подберите комфортную из спортивных материалов. Хорошо отводит влагу синтетическая одежда, особенно современная технологичная с мембранами. Подойдет и обычный флис.

Цена вопроса

Сколько стоит в Красноярске

Обычный прогулочный велосипед:

– от 8 до 15 – 20 тысяч рублей.

Для фитнеса:

– от 15 до 25 тысяч (из расчета на то, что вы будете как минимум пару раз в неделю выезжать на Татышев или в окрестности города);

- от 25 тысяч – для ежедневных поездок на работу, на дачу (да и вообще универсальные, на которых и в путешествие можно ездить, и заниматься любительским спортом);

- от 50 тысяч – это уже спортивные, на них можно заниматься и принимать участие в состязаниях.

Лучшие места для велопрогулок

- Остров Татышев - здесь есть специальные дорожки

- Торгашинский хребет - для тех, кто не ищет легких путей

- Черная сопка – очень красивая природа, хотя это практически город!

- Набережные на левом и правом берегу - для неспешных прогулок

- Гремячая грива - для тех, кто ценит лесной воздух

- Набережная реки Качи в районе Центрального рынка (по обе стороны реки)

- Набережная Енисея на Стрелке, возле Вантового моста

- Академгородок - здесь много живописных извилистых тропинок

- Дорога из Удачного через Боровое в Минжуль вдоль Енисея.

Клубы по интересам перешли в социальные сети. Присоединиться к любителям велопрогулок, узнать маршруты и расписание можно:

- Городской Велосипед Красноярска - vk.com/velodeville

- ВелоКрасноярск - vk.com/vel0krs