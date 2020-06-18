Празднование Дня города 19 июня 2020 года в Красноярске: программа мероприятий

19 июня 2020 года Красноярск отметит День города, но необычно – впервые в истории праздник пройдет в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса. Так что фейерверка и массовых мероприятий нам не обещают, большая часть из них организована онлайн.

Итак, представляем программу Дня города в Красноярске. Кстати, в нынешнем году дата не круглая, 392-летие, но тем не менее.

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ЧЕЛЛЕНДЖ

Накануне праздника мэр Красноярска Сергей Еремин в своем инстаграме объявил о старте танцевального челленджа «Объединяя пространства». Главная идея – преодоление расстояний с помощью танца. К челленджу призывают присоединиться молодежь, показать через ритмы танца свой город.

ГИМН И ПОДСВЕТКА

19 июня главные городские часы сыграют гимн Красноярска. Это будет в 9, 12, 15, 18 и 21 час. А в 22.15 включится праздничная подсветка Коммунального моста, городская иллюминация и речной фонтан «КрасКома».

КОНЦЕРТ

На телеканалах города встречайте трансляцию популярных у красноярцев коллективов - духового оркестра и хорового ансамбля солистов «Тебе поемъ». Также 19 июня по городу будут ездить автомобили с гимнами районов города и песнями о Красноярске.

В соцсетях ждите флешмоб «Красноярцы поют Красноярску». Предлагают записывать видео исполнения песен о городе и размещать их с хештегами #ПесниКрасноярска, #СДнемРожденияКрасноярск, #Деньгорода, #ДеньГородаОнлайн, #Красноярску392. Стартовым во флешмобе станет видеоклип гимна, в котором участвовали больше 160 красноярцев.

ТРАНСПОРТ И ПРОГУЛКИ

В общественном транспорте покажут видеоролики о городе. А еще жителей и гостей столицы края зовут на виртуальные прогулки по Красноярску. Экскурсоводы «Центра путешественников» поведают о достопримечательностях города на фоне его знаковых точек. Смотрите онлайн-включения с 16 по 19 июня в 13 часов в группе «Центра» ВКонтакте.

МУЗЕЙ

Сотрудники музея «Мемориал Победы» 19 июля на своем сайте и в соцсети ВКонтакте организуют виртуальную экскурсию «Весь город – музей».

На сайтах учреждений культуры запустят несколько интеллектуальных игр. Выбирайте: видеовикторина «Наш театральный город» от «Нашего театра», ДК имени 1 Мая устраивает #КвестПоГороду, парк «Роев ручей» - свой квест «Город в природе». А молодежный ИТ-центр еще один виртуальный квест – для знатоков исторических мест Красноярска.

ПОДАРКИ

В честь дня рождения города подготовили свои подарки Красноярский камерный оркестр, ансамбль современного танца «Престиж - Молодежный», городской Дворец культуры «Кировский» и другие…

Еще сюрприз - видеооткрытки с поздравлениями от бывших красноярцев из других городов и стран. Уже сейчас их прислали из 30 уголков мира. Смотрите в официальном паблике администрации города ВКонтакте.

СПОРТ

Красноярцев приглашают на «Открытый онлайн-забег», посвященный Дню города. Участвовать можно уже сейчас. На выбор предлагают две дистанции: 5 километров и 21,1 километр. Можно самому выбрать маршрут, преодолеть дистанцию в одиночку, а затем после загрузить скрин трека на сайт https://krasmarafon.ru/1219. 386 красноярцев уже это сделали. А 19 июня победителю вручат приз – медаль. Узнать правила можно здесь.

Для поклонников футбола устроили «Онлайн-чемпионат по набиванию мяча». Соревнование идет до 19 июня включительно. Предлагают набить мяч за 1 минуту. Победителям обещают денежные сертификаты. В игре уже больше 130 человек. Подробности ВКонтакте .

РАЙОНЫ

Здесь подготовили отдельную программу празднования. В Ленинском акция «Добрые дела - любимому городу!». Делаешь что-то хорошее для района или города, записываешь видео и размещаешь в соцсетях.

В Октябрьском идет фотоконкурс «Мое любимое место отдыха в районе». В Железнодорожном – виртуальная выставка «#НАШЖД — район большого ГОРОДА». Кировчане запустили онлайн-фестиваль детского и юношеского творчества. А в Свердловском районе для жителей сделали онлайн-квиз «Город, в котором я живу».