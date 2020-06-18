Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на сегодня, 18 июня 2020 года: COVID в полиции, метро в срок

По информации на утро 18 июня 2020 года, количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае возросло до 6973 человек. За последние сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 160 человек, из них в Красноярске у 123. Врачи вылечили 2431 пациента, погиб 71.

Трое полицейских Красноярска заразились COVID-19

Об этом рассказал собственный источник «Комсомольской правды – Красноярск». Все они сдали анализ на коронавирус (экспресс-тесты у сотрудников МВД забирают регулярно). А в конце мая получили положительный результат - диагноз COVID-19 подтвердился. Написали докладные руководству, тут же были сняты со службы, отправлены домой.

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Красноярцев призвали воздержаться от посещения Тувы

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, до 30 июня в республике продлили карантин и режим самоизоляции. Также здесь приняли дополнительные ограничительные меры. Они касаются охоты, рыбалки и посещения водоемов. Кроме того, в Туве действует особый противопожарный режим.

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Пандемия не сорвет сроки строительства метро

Сроки строительства метров в Красноярске не будут перенесены на год из-за простоя Главгосэкспертизы во время карантина при пандемии коронавируса. Об этом рассказали представители управления и правительства края.

По словам председателя краевого правительства Юрия Лапшина, завершение государственной экспертизы проекта красноярского метро ожидается до конца нынешнего года. После согласования начнется работа по определению смет и финансовому обеспечению проекта.

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Стало известно, за что в гипермаркете на покупателя без маски надели наручники

Вкратце напомним предысторию: в гипермаркете «Лента» на кассу подошел покупатель. Молодой парень, у которого бала надета маска, но, как говорится, не «натянутая до ушей». А в Красноярском крае – строжайший масочный режим. Указ губернатора. Кассир оказалась принципиальной – наденьте маску и на нос, - решительно отодвинула покупки. Завязалась перепалка. Из чувства, скорее всего, идейного противоречия, надевать маску как положено, покупатель ни за что не хотел. Маска есть? есть. Что вам еще от меня надо? Идейные противоречия взыграли и в сотрудниках гипермаркета. Не хочешь по-хорошему – придется по плохому, - и вызвали наряд Росгвардии.

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