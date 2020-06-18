Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 18 июня 2020 года: заболели 6973, вылечили 2431

По данным оперативного штаба на утро 18 июня 2020 года, количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае приблизилось к 7 тысячам. Сейчас их 6973. За прошедшие сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 160 человек, из них в Красноярске у 123. Темп прироста составил 2,3%.

Новая коронавирусная инфекция проникла в 54 города и района края. За весь период пандемии врачи вылечили 2431 пациента (+ 103 за сутки). Не удалось спасти 71 (+ 5 за сутки).

- На аппаратах ИВЛ остаются 47 пациентов, - пояснили в пресс-службе министерства здравоохранения края

Под медицинским наблюдением на дому 491, в том числе за последние сутки взят 1. Снято с контроля 19997. Всего проведено тестов на коронавирус 300 755, за сутки 7487.

Круглосуточная горячая линия 8 800 100 56 53.