2020-06-17T17:57:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 18 июня 2020 года: заболели 6973, вылечили 2431

Рассказываем о количестве зараженных COVID-19 в Красноярске и крае на утро 18 июня 2020 года
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 18 июня 2020 года.Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 18 июня 2020 года.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

По данным оперативного штаба на утро 18 июня 2020 года, количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае приблизилось к 7 тысячам. Сейчас их 6973. За прошедшие сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 160 человек, из них в Красноярске у 123. Темп прироста составил 2,3%.

Новая коронавирусная инфекция проникла в 54 города и района края. За весь период пандемии врачи вылечили 2431 пациента (+ 103 за сутки). Не удалось спасти 71 (+ 5 за сутки).

- На аппаратах ИВЛ остаются 47 пациентов, - пояснили в пресс-службе министерства здравоохранения края

Под медицинским наблюдением на дому 491, в том числе за последние сутки взят 1. Снято с контроля 19997. Всего проведено тестов на коронавирус 300 755, за сутки 7487.

Круглосуточная горячая линия 8 800 100 56 53.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24