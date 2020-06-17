2020-06-17T15:07:17+03:00
Общество

Горсовет Красноярска попросил расширить краевую программу капремонта муниципальных школ

Парламентарии предлагают включить в нее детские сады и учреждения дополнительного образования
Поделиться:
Фото: Горсовет КрасноярскаФото: Горсовет Красноярска
Изменить размер текста:

Депутаты горсовета Красноярска просят расширить перечень работ краевой программы капремонта муниципальных школ, которые не признаны аварийными, но находятся в неудовлетворительном состоянии. Также парламентарии предлагают включить в эту программу детские сады и учреждения дополнительного образования.

Сейчас город содержит 317 учреждений образования. Половина их зданий обветшала. 40% учебных заведений ввели в эксплуатацию больше чем полвека назад, до 1970 года. 16 зданий построили ещё до войны. Работу пяти школ, четырех детских садов и одного учреждения дополнительного образования пришлось приостановить. Среди них школа №47 на пр. Красноярский рабочий (здание 1936 года), и школа №21 на пр. Свободном, построенная в 1957-м.

В прошлом году по инициативе Главы города была создана рабочая группа, которая составила список зданий, требующих ремонта. Вместе с представителями мэрии и экспертами депутаты осмотрели заведения во всех районах города. Ремонта требуют 54 объекта — 28 школ, 19 садиков и семь учреждений допобразования.

- Мы же все знаем, что в городе проблема со школьными местами и местами в детские садики. Одной из этих причин является необходимость капитального ремонта либо реконструкции старых помещений, которые в настоящий момент у нас не используются. А таких у нас 4 школы и 5 детских садов. Поэтому одна из задач — вернуть их в строй, — говорит депутат горсовета Вячеслав Дюков.

Теперь каждое здание нужно обследовать и решить, как его восстанавливать: сделать капремонт или провести полную реконструкцию. В 2020 году в бюджет на обследование и разработку проектной документации 11 учреждений включено 29,7 млн руб. Ещё 20 зданий требуют срочного ремонта — только наобследованиеи проектирование которыхнужно ещё 18 млн.

Но на сам ремонт денег не хватает: депутаты подсчитали, что восстановить 54 объекта обойдется примерно в 12 млрд рублей. Только ремонт восьми самых аварийных зданий — школ №21, 47, 42, 108, детских садов №21, 13, 128 и одной профильной школы — стоит 940 млн. Точные цифры станут известны, когда будут готовы проекты ремонта всех зданий. Но уже ясно: таких средств у города нет.

Горсовет решил обратиться к Губернатору края Александру Уссу. Депутаты просят увеличить список работ по краевой программе восстановления учебных заведений, чтобы сделать ремонт комплексным. Парламентарии видят в этом пользу для города и края: регион сможет претендовать на федеральные субсидии Министерства просвещения России.

- Нам очень нужно, чтобы в федеральных, государственных и региональных программах было место для города Красноярска. Нужны средства, чтобы эти школы восстановить. Это не только реконструкция и капитальный ремонт, но, возможно, ремонтные работы с восстановлением технических сетей, может быть, реставрация чего-нибудь или замена, — добавляет депутат горсовета Марина Малышева.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Красноярцев призвали отказаться от посещения Тувы
Трое полицейских Красноярска в один день узнали о заражении коронавирусом
Райффайзенбанк запустил оплату по QR-коду для ресторанов в Красноярске
У нелегальных прокатчиков на Татышеве изъяли велосипеды
Проверки соблюдения «масочного режима» в Красноярске продолжаются
Под Красноярском планируют строить полигон промышленных отходов
Строительство метро в Красноярске не будет отложено из-за пандемии
Жена до последнего верила, что он жив: красноярец вернулся с Великой Отечественной войны спустя 75 лет
ВТБ выдал свыше 34 млрд рублей в рамках ипотеки под 6,5%
Ранил, сбросил в подпол, подпер диваном: в Ужуре мужчина заживо сжег двоих братьев
Только 8% предпринимателей готовы сделать «удаленку» основным форматом работы
Машина в куски: 19-летний водитель устроил смертельное ДТП в Красноярском крае
Райффайзенбанк: большинство предпринимателей не смогли отказаться от арендуемых помещений
Революционерке на Доме кино в Красноярске устроили душ
В Туве мать проснулась рядом с мертвым ребенком
По делу о прорыве дамб в Красноярском крае продлен арест горному мастеру
На Енисее началась навигация в Дудинку
Райффайзенбанк объявляет о снижении ипотечных ставок
В Ачинске 7-летняя девочка выбежала из кустов прямо под колеса