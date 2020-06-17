Горсовет Красноярска попросил расширить краевую программу капремонта муниципальных школ

Депутаты горсовета Красноярска просят расширить перечень работ краевой программы капремонта муниципальных школ, которые не признаны аварийными, но находятся в неудовлетворительном состоянии. Также парламентарии предлагают включить в эту программу детские сады и учреждения дополнительного образования.

Сейчас город содержит 317 учреждений образования. Половина их зданий обветшала. 40% учебных заведений ввели в эксплуатацию больше чем полвека назад, до 1970 года. 16 зданий построили ещё до войны. Работу пяти школ, четырех детских садов и одного учреждения дополнительного образования пришлось приостановить. Среди них школа №47 на пр. Красноярский рабочий (здание 1936 года), и школа №21 на пр. Свободном, построенная в 1957-м.

В прошлом году по инициативе Главы города была создана рабочая группа, которая составила список зданий, требующих ремонта. Вместе с представителями мэрии и экспертами депутаты осмотрели заведения во всех районах города. Ремонта требуют 54 объекта — 28 школ, 19 садиков и семь учреждений допобразования.

- Мы же все знаем, что в городе проблема со школьными местами и местами в детские садики. Одной из этих причин является необходимость капитального ремонта либо реконструкции старых помещений, которые в настоящий момент у нас не используются. А таких у нас 4 школы и 5 детских садов. Поэтому одна из задач — вернуть их в строй, — говорит депутат горсовета Вячеслав Дюков.

Теперь каждое здание нужно обследовать и решить, как его восстанавливать: сделать капремонт или провести полную реконструкцию. В 2020 году в бюджет на обследование и разработку проектной документации 11 учреждений включено 29,7 млн руб. Ещё 20 зданий требуют срочного ремонта — только наобследованиеи проектирование которыхнужно ещё 18 млн.

Но на сам ремонт денег не хватает: депутаты подсчитали, что восстановить 54 объекта обойдется примерно в 12 млрд рублей. Только ремонт восьми самых аварийных зданий — школ №21, 47, 42, 108, детских садов №21, 13, 128 и одной профильной школы — стоит 940 млн. Точные цифры станут известны, когда будут готовы проекты ремонта всех зданий. Но уже ясно: таких средств у города нет.

Горсовет решил обратиться к Губернатору края Александру Уссу. Депутаты просят увеличить список работ по краевой программе восстановления учебных заведений, чтобы сделать ремонт комплексным. Парламентарии видят в этом пользу для города и края: регион сможет претендовать на федеральные субсидии Министерства просвещения России.

- Нам очень нужно, чтобы в федеральных, государственных и региональных программах было место для города Красноярска. Нужны средства, чтобы эти школы восстановить. Это не только реконструкция и капитальный ремонт, но, возможно, ремонтные работы с восстановлением технических сетей, может быть, реставрация чего-нибудь или замена, — добавляет депутат горсовета Марина Малышева.