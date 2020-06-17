Чрезвычайная ситуация в Норильске локализована

Напомним, 29 мая в Норильске на территории ТЭЦ-3 из-за проседания свайного фундамента произошла разгерметизация топливного резервуара и разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Дизельное топливо попало в реки, одна из них впадает в озеро Пясино.

16 июня в Норильске с рабочим визитом побывали министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин и руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова и подвели первые итоги работы.

Важно то, что на сегодняшний день первый этап в ликвидации последствий аварии пройден. С водной поверхности собрано почти все топливо (около 31 тыс. куб. метров водно-топливной смеси), с территории ТЭЦ вывезено около 70% загрязненного грунта, обработано сорбентом 52 км береговой линии и более 63 тыс. кв. метров загрязненной территории. Для предотвращения попадания нефтепродуктов в озеро Пясино было выставлено до 64 линий боновых заграждений. Продолжаются работы по очистке поверхности малых водоемов, а также обработка береговой линии сорбентом и сбор поверхностной пленки нефтепродуктов.

Федеральный уровень ЧС будет снят в районе разлива топлива под Норильском после 20 июня, работы продолжатся на региональном уровне.

Самое главное, не оправдался худший сценарий: нефтепродукты практически не попали в озере Пясино.

- Установлено большое количество боновых заграждений, что позволило минимизировать попадание топлива в озеро Пясино. И ситуация, которую мы наблюдали несколько дней назад, радикально отличается от той, что есть сейчас. До полной реабилитации территории еще далеко, но цель вполне достижима, - уточнил губернатор Красноярского края Александр Усс.

Фото Кирилл Кухмарь

Экологическая ситуация в озере Пясино пришла в норму, об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Еще есть загрязненные места, пробы берутся ежедневно, круглосуточно, но в целом ситуация близка к норме.

Такой результат стал возможен благодаря слаженной работе всех ведомств и частных компаний.

- Хочу отметить работу МЧС по локализации, по профессиональной организации. Хотелось бы поблагодарить все компании, которые откликнулись. Из своего прошлого опыта понимаю, что работа очень сложная, - отметил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. – На мой взгляд, все, что можно было на сегодняшний день сделать, уже сделано, дальше предстоит работа по более глубокой ликвидации, но локализация уже произошла. Мы летали на устье озера, посмотрели обстановку, взяли пробы воды. Я переживал, там очень большое течение, дальше Карское море. Но разлива в этой зоне нет. Практически ПДК превышено минимально только в начале озера.

- «Норникель» выражает благодарность всем участникам операции по очистке территории — МЧС, морской спасательной службе, компаниям Газпромнефть и Транснефть. А также всем тем, кто предложил свою помощь, российским и зарубежным компаниям, — сказал первый вице-президент — операционный директор компании «Норникель» Сергей Дяченко.

Также он рассказал о работах на территории ТЭЦ:

- Мы вывозим весь грунт в крытые ангары, которые имеют бетонное основание, бетонные стены, на сегодняшний момент вывезено около 70 тысяч тонн этого грунта. По нашим оценкам его около 100 тысяч тонн. Лаборатория отбирает пробы, чтобы весь грунт был убран. На ТЭЦ работает практически вся землеройная техника компании, 350 человек, работников разных цехов, которые профессионально выполняют свою работу.

Фото Кирилл Кухмарь

- Когда подключились все, когда задействованы серьезные силы, сразу виден результат. А здесь даже природа пыталась помочь: ветер дул против течения, и было ощущение, что земля сама борется, но без помощи человека ей не справиться, - отметил депутат Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов Сергей Сизоненко.

Работу по ликвидации последствий аварии в круглосуточном режиме продолжают более 700 человек, привлечено более 300 единиц техники. И уже настало время сделать первые выводы и подумать, что делать дальше, причем, не только в Норильске.

По результатам рабочей поездки в Норильск министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин сделал заявление и о том, что нужно исключить повторение подобной ситуации, в том числе, путем совершенствования экологического законодательства Российской Федерации.

- Необходимо провести инвентаризацию объектов, находящихся в Арктике. Объекты, построенные 30-40 лет назад, имеют все шансы повторить эту историю. Все компании это понимают.

Также он отметил, что ни в коем случае нельзя ни отменять, ни смягчать условия обязательной экологической экспертизы при строительстве новых объектов.

Еще одна задача - утилизировать собранный загрязненный грунт и водотопливную смесь, а также очистить береговую линию. Но для этого нужны научно обоснованные и технологически проработанные решения.

И этим, возможно, займутся ученые СФУ, которые смогут использовать свой научный потенциал и координировать идеи и предложения российских и зарубежных коллег. Свои предложения по технологиям ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 представили научный руководитель Института водных проблем РАН, профессор, председатель секции госполитики и регулирования в области водных ресурсов Виктор Данилов-Данильян и профессор химического факультета МГУ Ирина Перминова.

Кроме того, понадобится и организация мониторинга за экологической ситуацией на Таймыре для незамедлительного принятия мер в случае необходимости. Как заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, в Норильске будет лаборатория ведомства:

- Уже завозится оборудование, мы набираем штат.

- Мое предложение на федеральный уровень – нужно провести исследование биоресурсов в этом районе, чтобы представители коренных малых народов могли получить лицензии на вылов рыбы, добычу дикого оленя. Сейчас нет научных данных, а без них сложно понять, какие квоты можно разрешить без ущерба природе, - говорит Сергей Сизоненко. – Также хорошо бы привлечь коренное местное население к рекультивации, к мониторингу, для них тундра – родной дом, они будут делать это с душой, для себя.