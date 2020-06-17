Месть 8-летней выдержки: мужчина ошибочно заподозрил другого в пропаже своей жены и застрелил

Вынашивал месть восемь лет, застрелил и… ошибся. Трагическая история произошла на севере Красноярского края, рассказали в пресс-службах ГСУ СК и ГУ МВД России по региону.

Она началась восемь лет назад, когда у 49-летнего жителя Игарки пропала жена. Найти ее так и не удалось, что случилось – загадка. Мужчина был вне себя от горя и заподозрил: в исчезновении любимой виноват знакомый. Что именно натолкнуло его на эту мысль, неизвестно. Но оставлять все, как есть, он явно не собирался.

Правда, действовал с холодной головой. План мести вынашивал восемь лет. И дождался. В один из майских дней 63-летний «обидчик» поехал рыбачить на Малый Медвежий остров. Тогда мститель последовал за ним… Вскоре все было кончено.

Когда рыбак перестал выходить на связь, близкие подняли тревогу. Дочка – она живет в Красноярске – обратилась в полицию. Тело мужчины обнаружили на берегу Енисея, рядом валялись стреляные гильзы.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». А через некоторое время в нем появился подозреваемый. Им оказался тот самый мужчина, мстивший за жену.

В его доме нашли четыре охотничьи ружья. Эксперты установили: потерпевшего расстреляли именно из этого оружия. Отпираться не было смысла, подозреваемый во всем сознался. Да, убил, чтобы отплатить за пропажу супруги.

- Он не подозревал, что, когда его жена исчезла, на полиграфе проверяли всех вероятно причастных, - рассказал наш источник. – И «обидчик» семьи спокойно прошел детектор лжи, он был не причем. Когда подозреваемый узнал, у него был шок – застрелил человека по ошибке…

Сейчас расследование продолжается, допрошено 12 человек, назначено 10 судебных экспертиз. Если вина подозреваемого будет доказана, ему может грозить от шести до пятнадцати лет.