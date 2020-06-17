Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 17 июня 2020 года: заболели 160, погибли 5

По данным оперативного штаба на 14 часов 17 июня 2020 года, количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае достигло 6973. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 160 человек, из них в Красноярске 123. Таким образом, темп прироста составил 2,3%.

Новая коронавирусная инфекция охватила 54 города и района края. За весь период пандемии врачи вылечили 2431 (+ 103 за сутки). Погиб 71 (+ 5 за сутки).

- Умерли трое мужчин и две женщины, - пояснили в пресс-службе министерства здравоохранения края. - Возраст от 60 до 90 лет. Кроме того, на аппаратах ИВЛ остаются 47 пациентов.

Данные по муниципалитетам.

Под медицинским наблюдением на дому 491, в том числе за последние сутки взят 1. Снято с контроля 19997.

Всего проведено тестов на коронавирус 300 755, за сутки 7487.

Круглосуточная горячая линия 8 800 100 56 53.