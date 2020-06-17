2020-06-17T09:31:12+03:00
Досуг

День города в Красноярск 19 июня 2020 года: программа мероприятий

Рассказываем, какая программа мероприятий подготовлена на День города в Красноярске 19 июня 2020 года
Татьяна РЯБИНИНА
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Массовых мероприятий на День города в Красноярске 19 июня 2020 года не будет, все пройдет в онлайн форматеМассовых мероприятий на День города в Красноярске 19 июня 2020 года не будет, все пройдет в онлайн форматеФото: Мария ЛЕНЦ
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День города в Красноярске состоится 19 июня 2020 года и впервые пройдет без массовых мероприятий, но с интересными для горожан онлайн-форматами. Рассказываем программу мероприятий.

Что в программе:

- в парке Покровский состоится запись праздничного концерта

- по городу будут ездить автомобили с гимнами районов города и песнями о Красноярске, к этому танцевальному челленджу смогут присоединиться все желающие

- в общественном транспорте будут звучать песни о городе

- будет флешмоб «Поющий Красноярск», красноярцев приглашают публиковать видеоролики с исполнением песен про Красноярск в социальных сетях с хештегом #СДнемРожденияКрасноярск.

- новую праздничную мелодию в этот день «сыграет» и Биг-Бен.

Онлайн-экскурсии «Город двух берегов»

В рамках празднования дня города всех желающих в прямом эфире познакомят со всеми семи районами Красноярска.

Свои любимые места Красноярска покажут экскурсоводы Центра путешественников и жители города.

16 июня в 13.00

Начало прогулки - в Кировском районе около Дома дружбы народов и по улице Вавилова. Продолжение - в Железнодорожном районе, от Николаевкой слободы и до привокзальной площади.

17 июня в 13.00

Сначала отправляемся на проспект им.газеты Красноярский рабочий в Ленинском районе и пройдем от завода КРАСМАШ до Аэрокосмической академии. Затем прогуляемся по Советскому району в парке 400-летия Красноярска и ул.Молокова.

18 июня в 13.00

Ощутим масштаб Свердловского района со смотровой площадки "ОРБИТА" . После чего прогуляемся вдоль набережной около Арены Платинум и полюбуемся видами на Октябрьский район и его достопримечательности.

19 июня в 13.00

В День города познакомимся с Центральный районом, откуда начинался город, прошедший исторический путь от острога до мегаполиса. Два экскурсовода Елена Бершадская и Анастасия Кочерова поведают об историческом и современном Красноярске, который был маленьким острогом 400 лет назад и стал городом-миллионником сейчас.

Все прямые эфиры состоятся в группе Центра путешественников во ВКонтакте: https://vk.com/krascp

Прогулка по Красноярску с его основателем, Андреем Дубенским

К Дню города снят мини-сериал о том, какой была бы прогулка по современному Красноярску его основателя Андрея Дубенского. В роли Андрея Дубенского - актёр драмтеатра им.Пушкина Алексей Попов. Сюжет таков: Андрею Дубенскому показывает город мэр Сергей Еремин.

Подарок городу – новый арт-объект

Ко Дню города в Красноярске появилось трехметровое сердце с подсветкой. Огромное сердце установили по адресу ул. Калинина, 17.

Названия улиц Красноярска: как и почему называли улицы с XIX века до наших дней бесплатно

Почему они так называются и насколько уникальны или типичны для России? Расскажет заместитель директора Краеведческого музея по научной работе Иван Черкасов.

Посмотреть лекцию можно в любое время на странице краеведческого музея в Youtube

Онлайн-забег в честь Дня города

Дистанционный забег продлится неделю - с 12 по 19 июня, чтобы каждый желающий принять участие красноярец смог выбрать комфортный день для бега. Любой красноярец может выбрать для себя дистанцию по силам - 5 км и 21,1 км. Также спортсмены сами выбирают удобную для них местность. Чтобы подтвердить свой результат, необходимо сделать скрин своего трека в любом специальном приложении для отслеживания маршрута. Скрин трека нужно выложить на специальном сайте Красмарафон, а фотографию с поздравлением с Днем города отправить в группу "Онлайн забег, посвященный празднованию Дня города". Оба условия обязательны.

Ограничений по возрасту для участников нет, и всем, кто пробежит заявленную дистанцию, вручат сертификаты и медали. А 22 июня в 19 часов в прямом эфире на YouTube канале Siberman случайным образом будут разыграны 4 сертификата на 5 тысяч рублей среди участников.

Что еще посмотреть

Новейший российский кинематограф

Онлайн-лекция киноведа Дома кино Виктории Росляковой будет посвящена российскому кинематографу нулевых и десятых.

Лекция пройдет на платформе Zoom. Информацию о том, как подключиться к конференции, можно найти на официальной странице Дома кино.

19 июня в 19.30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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