Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на сегодня, 17 июня 2020 года: COVID на Ванкоре, маски в автобусе

Число зараженных коронавирусом в Красноярске и крае – по информации оперативного штаба на утро 17 июня – возросло до 6 813. За последние сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 158 человек, из них 111 в Красноярске. За весь период пандемии врачи вылечили 2 328, погибли 66.

На Ванкоре заразились 11 вахтовиков

На Ванкорском месторождении в Туруханском районе Красноярского края коронавирусом заразились 11 вахтовиков.

- Работники оперативно доставлены в медучреждение, - прокомментировали в пресс-службе Губернатора, Правительстве Красноярского края и ООО «РН-Ванкор». - Круг контактировавших лиц определен и временно изолирован. Общежитие, где проживали инфицированные, закрыто на карантин. «Ванкор» принял все меры для предотвращения возникновения случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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Покупателя без маски скрутили в магазине

История из серии «вот так сходил за хлебушком». В Красноярске ввели некоторые послабления в связи с пандемией, режима самоизоляции уже как такового нет, зато действует жесткий масочный.

В магазинах без масок не обслуживают, причем, надо сказать, категорически. Оно и понятно - предпринимателям за нарушение Указа губернатора о масочном режиме грозят аховые штрафы, проверки приходят одна за другой, не только в супермаркетах, а даже и в продуктовых ларьках. Соответственно, продавцам и кассирам начальство тоже поставило условие: обслужите покупателя, который без маски, – накажем вашей собственной зарплатой.

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Роддом №2 закрыт из-за коронавируса

Второй роддом Красноярска пришлось на время закрыть: у пациентки выявили признаки респираторного заболевания. Приме был приостановлен 14 июня, сообщили на официальном сайте клиники.

Женщину и всех тех, кто с ней контактировал, обследовали на коронавирус. Ее и еще одного человека перевели на лечение в роддом №1. По данным Роспотребнадзора, у них подтвердился диагноз COVID-19. Поэтому всех контактных отправили на двухнедельный карантин. Прием пациентов был временно прекращен.

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Автобусы сняли с линии из-за пассажиров без масок

30 автобусов разных маршрутов сняли с линии в Красноярске за нарушение масочного режима. Об этом рассказали в оперативном штабе.

Напомним, сейчас в Красноярске и крае действует ограничительный режим. В числе прочего жителей обязывают носить защитную маску в общественных местах: магазинах, транспорте, на остановках…

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