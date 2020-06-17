2020-06-16T19:04:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 17 июня 2020 года: заболели 6813, вылечили 2328

Рассказываем о количестве зараженных в Красноярске и крае на 17 июня 2020 года
Ася ЖУКОВА
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Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 17 июня 2020 года: заболели 6813, вылечили 2328.Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 17 июня 2020 года: заболели 6813, вылечили 2328.Фото: Мария ЛЕНЦ
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По данным оперативного штаба на утро 17 июня 2020 года, количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае достигло 6813. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 158 человек, из них 111 в Красноярске. То есть темп прироста составил 2,4%.

Новая коронавирусная инфекция проникла в 54 города и района края. За весь период пандемии врачи вылечили 2 328 (+ за 77 сутки). Не удалось спасти 66 (+ 1 за сутки).

- на аппаратах искусственной вентиляции легких сейчас находятся 46 человек, - рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения края.

Под медицинским наблюдением на дому 490, в том числе за последние сутки взято 16. Снято с контроля 19 997, за последние сутки 22.

Всего проведено тестов на коронавирус 293 268, за сутки 1 087.

Круглосуточная горячая линия 8 800 100 56 53.

ИСТОЧНИК KP.RU

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