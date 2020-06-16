Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 16 июня 2020 года: заболели 158, один погиб

По данным оперативного штаба на 14 часов 16 июня 2020 года, количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае возросло до 6 813. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 158 человек, из них 111 в Красноярске. Таким образом, темп прироста составил 2,4%.

Новая коронавирусная инфекция охватила 54 города и района края. За весь период пандемии врачи вылечили 2 328 (+ за 77 сутки). Погибли 66 (+ 1 за сутки).

Данные по городам и районам.

Под медицинским наблюдением на дому 490, в том числе за последние сутки взято 16. Снято с контроля 19 997, за последние сутки 22.

Всего проведено тестов на коронавирус 293 268, за сутки 1 087.

Круглосуточная горячая линия 8 800 100 56 53.