2020-06-16T10:48:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 16 июня 2020 года: заболели 158, один погиб

Рассказываем о новых случаях заражения COVID-19 в Красноярске и крае на 16 июня 2020 года
Ася ЖУКОВА
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Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае.Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае.Фото: Мария ЛЕНЦ
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По данным оперативного штаба на 14 часов 16 июня 2020 года, количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае возросло до 6 813. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 158 человек, из них 111 в Красноярске. Таким образом, темп прироста составил 2,4%.

Новая коронавирусная инфекция охватила 54 города и района края. За весь период пандемии врачи вылечили 2 328 (+ за 77 сутки). Погибли 66 (+ 1 за сутки).

Данные по городам и районам.

Данные по городам и районам.

Под медицинским наблюдением на дому 490, в том числе за последние сутки взято 16. Снято с контроля 19 997, за последние сутки 22.

Всего проведено тестов на коронавирус 293 268, за сутки 1 087.

Круглосуточная горячая линия 8 800 100 56 53.

ИСТОЧНИК KP.RU

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