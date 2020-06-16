В исчезновении 6-летнего мальчика на Татышеве появился криминальный след

В деле о гибели 6-летнего мальчика на острове Татышев появился первый подозреваемый. Как сообщает собственный источник «Комсомольской правды – Красноярск», к смерти маленького Эртине К. может быть причастен его знакомый, подросток из того же дома, 12-летний Коля*.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/782820" frameborder="0"></iframe> Пропавший в Красноярске 6-летний мальчик найден мертвым.

Причина смерти - утопление

Напомним, Эртине пропал во вторник, 2 июня, у дома, где жил вместе с мамой, бабушкой и 8-летним братом. Вышел погулять с друзьями, а обратно не вернулся. Когда родные поняли, что ребенка рядом нет, забили тревогу, позвонили в полицию.

Фото: Лиза Алерт

Мальчика разыскивали всю ночь. «Мы вместе с полицейскими и коллегами из отряда «Поиск пропавших детей» обошли окрестности вокруг места пропажи, проверили пустыри и заброшенные здания, чердаки и подвалы, осмотрели подъезды», - рассказывали «Комсомольской правде – Красноярск» волонтеры поисково-спасательной организации «Лиза Алерт».

Пока не раздался звонок: нашли при странных обстоятельствах. В последний раз видели играющим на детской площадке у дома - в переулке Тихий в районе семи вечера. А тело обнаружили утром 3 июня в протоке Енисея у острова Татышев, неподалеку от Октябрьского моста.

Эртине пропал вечером 2 июняФото: Мария ЛЕНЦ

Один из рыбаков увидел в воде что-то непонятное. Признается: сначала думал, кукла, а это ребенок. Погибший. При этом Эртине был полностью одет. Так далеко никогда не уходил один, говорят домашние. По предварительной версии следствия и полиции, признаков насильственной смерти не было. Возможная причина гибели ребенка - утопление. Расследуется уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии».

Был не один

Что случилось, как малыш попал на остров, выяснили следователи. Было отсмотрено множество записей с камер видеонаблюдения. И это дало свои результаты:

Первое. Был восстановлен маршрут движения. Оказалось ребенок шел окольными путями. И второе – главное. Эртине гулял не один. С ним был приятель Коля, на которого с самого начала указывала мама погибшего. Подозревая, что тот может быть каким-то образом замешан.

Изначальной версией был несчастный случайФото: Мария ЛЕНЦ

- С ним был другой мальчик, - говорила тогда Айлана корреспонденту «Комсомольской правды – Красноярск». - Коля*, сложный ребенок лет 12-14 из неблагополучной семьи. У него друзей-сверстников нет, только с младшими играет. Говорят, у него есть отчим, издевается над ним. Думаю, на остров они все-таки пошли вместе – Эртине и Коля. И он был последним, кто видел сына живым. Другое дело – зачем они туда пошли. У меня ответа нет. Может, поругались, парень ребенка там бросил, а сам ушел домой… А, может, толкнул его.

По словам женщины, Коля часто бил ее сыновей. Она просила оставить их в покое, не обижать. Но потом мальчики мирились, снова играли вместе. Эртине был добрым, отходчивым. К тому же рос без отца – мама воспитывала его и брата одна, помогала бабушка. Возможно, отчасти поэтому ребенок тянулся к подросткам.

- К тому же мальчик всегда слушался взрослых, - вспоминал знакомый семьи. - Сделает что-то не так, ему скажут, он все, остановится, больше не повторяет. Всегда улыбался, такой доброжелательный. Слышали бы вы, с какой любовью он говорил о маме и старшем брате. Это страшное горе.

Место, где нашли тело мальчикаФото: Мария ЛЕНЦ

В тот вечер, 2 июня, Эртине отправился на остров с Колей, продолжает наш источник. Несмотря на то, что уже смеркалось, было пасмурно, накрапывал дождь. Они общались, играли. Но в какой-то момент начали ссориться. Подросток вспылил и накинулся на малыша. Держал его под водой, пока не задохнется. Утопил и бросил у самого берега Енисея. А сам вернулся домой. Также есть информация, что он задержан, во всем признался. Но все это – подчеркнем – пока неофициальные данные.

… Эртине похоронили 7 июня – на родине – в тувинском городе Чадан, откуда приехала в Красноярск его семья.

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- Я до конца не верю. Такой маленький, даже жизни не видел, сколько годиков прожил всего, - мать 6-летнего Эртине вне себя от горя.

Утром 3 июня ее сына нашли погибшим при странных обстоятельствах. В последний раз видели играющим на детской площадке у дома - в переулке Тихий в районе семи вечера. А тело обнаружили в протоке Енисея у острова Татышев, неподалеку от Октябрьского моста.

При этом ребенок был полностью одет. Так далеко он никогда не уходил один, говорят домашние. Что случилось, как малыш попал на остров, сейчас выясняют следователи. Они уже изъяли и отсматривают записи с камер видеонаблюдения, чтобы восстановить маршрут мальчика (подробности)

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Пропавший в Красноярске 6-летний Эртине найден мертвым

Сегодня с утра был объявлен поиск пропавшего вечером 2 июня 6-летнего мальчика. Он пропал со двора своего дома в Ленинском района.

И сегодня же утром рыбак на острове Татышев нашел тело маленького мальчика. Рассказывает жительница Красноярска Юлия Погудо:

- Сегодня утром муж пошел на рыбалку в район пляжа на острове Татышев. А потом позвонил и сказал, что обнаружил ребенка. Говорит, принял его за куклу, потянулся посмотреть, а там малыш лежит вниз лицом. Я уже знала, что в Красноярске пропал ребенок, отправила ему ориентировку с фотографией и он подтвердил, да, это этот мальчик, и одежда совпадает (подробности).

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