«А штамп в паспорте имеется?» Откажутся ли красноярские гостиницы заселять несемейных в один номер

Роспотребнадзор рекомендовал отелям (читайте: гостиницам, турбазам) не селить в один номер людей, если они официально не женаты. Вроде как: нет штампа в паспорте, соблюдайте социальную дистанцию и разойдитесь по разным комнатам. Правда, окончательное решение оставили все-таки за гостиницами и турбазами.

- Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции в учреждениях, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания были разработаны от 1 июня, отредактированы 6 июня текущего года. В них говорится: «Размещение гостей в номере – преимущественно в одноместных, за исключением семейных, - сообщила «Комсомольской правде»-Красноярск представитель краевого ведомства Наталья Краснопеева.

Специалистов Роспотребнадзора можно понять: вся эта история с коронавирусом легла на их плечи. И пока медики лечат зараженных, эпидемиологи пытаются сделать все, чтобы этих самых зараженных стало как можно меньше. Приходится даже прибегать к непопулярным мерам вроде обсерваторов, чтобы изолировать потенциальных переносчиков коронавируса, и настаивать на масочном режиме.

Однако новая инициатива вызвала недоумение. Рекомендации – рекомендациями, но не начнут ли их трактовать по своему? Сейчас, когда режим самоизоляции пошел на ослабление, многие россияне возобновили свои планы на отдых. Да и командировки по служебным делам никто не отменял. Как быть, если приехали в командировку двое мужчин с одной фирмы – какая им совместная печать в паспорте? На одноместные номера расходы больше. Да и вряд ли в гостиницах найдется столько одноместных номеров, чтобы на всех хватило.

А если мужчина и женщина много лет живут в так называемом гражданском браке, то как должны доказывать, что совместно ведут хозяйство? Наконец, отдыхающие сейчас отправятся на базы отдыха на Красноярское море, к озерам Хакасии, в Шарыповский район, в Ергаки – как быть с ними? Туристы ездят компаниями, а одноместных домиков на базах отдыха нет. Туристическая индустрия итак несет большие потери из-за ограничений, популярные места отдыха пустуют.

В конце концов, должны ли гостиницы и турбазы после предоставлять данные о постояльцах в Роспотребнадзор? Не нарушит ли это право граждан на частную жизнь? А как к такой инициативе отнеслись в красноярских отелях?

Мы обзвонили дюжину гостиниц и там ответили, что не видят пока проблем, администраторам не ставили никаких ограничений для регистрации гостей. Например, в «Сапфире» уверили: тайну частной жизни они сохранят. По закону всех постояльцев зарегистрируют, но информацию в Роспотребнадзор передавать не станут – нет официального документа, который обязывает их это сделать. В отеле «Хилтон» ответили: ваша частная жизнь – это ваша частная жизнь. Разумеется, вас здесь зарегистрируют, но без указания штампа в паспорте – в пункте правил это не предусматривается.