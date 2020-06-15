Единороссы Красноярского края отметили День России

Также члены и сторонники партии исполнили государственный гимн России, читали стихи и пели песни о Родине. Кроме этого, во многих территориях края партийцы провели пикетные кампании по раздаче ленточек-триколоров.

В районах края окна домов, учреждения культуры, местные администрации украсили российским триколором в рамках всероссийской акции «Флаг России». Так, главный символ Российской Федерации разместили члены партии на здании администрации в Канске, общественной приемной в Железногорске, на школах, поликлиниках, центрах социального обслуживания и районных администрациях краевого центра, а также во многих районах края. Активно подержали эту акцию партийцы Дивногорска, Краснотуранска, Назарово, Минусинска, Дзержинского, Новоселовского районов.

В Балахтинском районе члены местного политсовета и сторонники партии совместно с сельчанами на площади у районной администрации исполнили государственный гимн Российской Федерации. Активно поддержали акцию в Пировском районе, где единороссы также спели с земляками гимн своей страны. В Курагинском районе партийцы приняли участие в акции «Мы гордимся Россией».

Единороссы Назаровского района активно включились в проведение мероприятий в своих населенных пунктах, организованных учреждениями культуры. Так накануне творческие коллективы учреждений культуры подготовили исполнение Государственного Гимна Российской федерации в онлайн-формате. Во многих населенных пунктах прошли концерты на уличных площадках. Местные единороссы приняли участие в акциях «Окна России», «Флаг России». Спортивные активисты организовали велоэстафету с передачей Государственного Флага по всем поселениям. Весь день на специальных площадках работали фотозоны, выставки.

Замечательный праздник прошел при поддержке партии в Тюхтетском районе. В связи с тем, что на территории нет самоизоляции, на площадке возле районного Дома культуры было организовано праздничное мероприятие. Юнармейцы торжественно внесли на сцену флаги России. Праздничный концерт открыл поздравлением член партии, заместитель главы района Олег Тимофеев. В рамках празднования партийцы раздавали жителям ленточки-триколор. В завершение программы прозвучала песня о России.

Отметим, единороссы также приняли активное участие в оформлении праздника. Флагами и березками было украшены окна администрации и других учреждений района. Украшением мероприятия стал праздничный баннер, изготовленный региональным отделением партии.

Активно поддержали праздник партийцы Каратузского района. Активисты партии раздавали ленточки триколор и маленькие флажки, приняли участие во флешмобах «Флаги России», «Песни моей страны» и «Окна России», читали стихи и пели песни в рамках партиотических акций в соцсетях, а также коллективно исполнили Гимн России. Кроме того, с участием представителей партии были организованы конкурс семейных рисунков «Мы – это России. Наши традиции», челленджы #РусскиеРифмы и #Подтянись_за_РОССИЕЙ.

В Зеленогорске единороссы подключились к организации праздничных концертов «Мы - Россия». Такие концерты с привлечением местных творческих коллективов прошли во дворах многоквартирных домов, а также дворе инфекционной больницы, где медики лечат пациентов с коронавирусной инфекцией и во дворе помещения, где разместился обсерватор для медиков.

Праздничные мероприятия состоялись при поддержке «Единой России» во всех районах Красноярска. Так, партийцы Кировского района провели пикеты, поздравляя красноярцев и вручая им ленточки-триколор. Единороссы Железнодорожного и Октябрьского районов города приняли активное участие во флешмобах «Окна России» и «Флаги России».

Также региональное отделение партии при поддержке местных отделений запустила среди жителей края патриотический конкурс «Земля моя родная». Участники конкурса записывали на видео исполнение песни, стихотворения о своей малой Родине или готовили фотографии, видеоролики, в которых показывали красивые виды, рассказывали о жизни земляков, достопримечательностях своей родной земли. Работы участников конкурса размещаются на страницах в социальных сетях местных и регионального отделений партии Вконтакте. Победители конкурса будут определены на этой неделе и получат ценные призы от партии.

Источник: krasnoyarsk.er.ru