2020-06-15T10:58:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 15 июня 2020 года: 6655 заболевших, плюс 161 за последние сутки

Рассказываем о новых случаях заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 15 июня 2020 года
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 15 июня 2020 годаНовые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 15 июня 2020 годаФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

По данным оперативного штаба на 14 часов 15 мая 2020 года в Красноярском крае зарегистрировано всего 6 655 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19 на 54 территориях края, в том числе за последние сутки зарегистрировано 161 случай заболевания. Из них на Красноярск приходится 107 случаев. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 231,6. Темп прироста за сутки – 2,5 %.

Количество выздоровевших и выписавшихся с начала эпидемии в крае – 2251, умерших – 65 человек. За последний сутки зафиксирован один летальный случай, умершая – женщина старше 80 лет. На аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 47 пациентов, сообщает краевой минздрав.

Проводится работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию. Сегодня под медицинским наблюдением на дому находится всего 496 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 23. Снято с медицинского наблюдения 19 975 человек, в том числе за последние сутки – 43. Проведено тестов на коронавирус всего 292 181, из них за последние сутки – 3 001.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Отмена режима самоизоляции в Красноярске: до 12 июля действуют рекомендации по соблюдению масочного режима и социальной дистанции
С 3 июня 2020 года режим самоизоляции в Красноярске практически отменен. Власти рекомендуют соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах
Новости 24
Tele2 запустила в салонах связи оплату услуг «Ростелекома» без комиссии
В Красноярске сползающую под склон парковку возле жилого дома брали на контроль еще в 2018 году
В Хакасии на Ивановских озерах нашли тело погибшего красноярца, следком проводит проверку
Школьники из Кодинска получили путевки на #ВолнуБудущего
Жители Красноярского края стали чаще оформлять и оплачивать посылки онлайн
В Красноярске отключают горячую воду в Советском и части Центрального районах
В Красноярске женщина в лифте избила маленькую девочку
В Железногорске водитель на скорости 160 км в час врезался в дерево
В Красноярске автослесарь украл со своего рабочего места на 55 тысяч рублей
В Приисковом ищут туриста, который сорвался со скалы возле водопада
В Красноярске дети играют в «коронавирус»
На Красноярский край обрушится шквалистый ветер, дождь и град
В Красноярском крае 15-летний мотоциклист попал в больницу после столкновения с автомобилем
В красноярский аэропорт из Москвы прилетел самолет «в маске»