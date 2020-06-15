Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 15 июня 2020 года: 6655 заболевших, плюс 161 за последние сутки

По данным оперативного штаба на 14 часов 15 мая 2020 года в Красноярском крае зарегистрировано всего 6 655 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19 на 54 территориях края, в том числе за последние сутки зарегистрировано 161 случай заболевания. Из них на Красноярск приходится 107 случаев. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 231,6. Темп прироста за сутки – 2,5 %.

Количество выздоровевших и выписавшихся с начала эпидемии в крае – 2251, умерших – 65 человек. За последний сутки зафиксирован один летальный случай, умершая – женщина старше 80 лет. На аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 47 пациентов, сообщает краевой минздрав.

Проводится работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию. Сегодня под медицинским наблюдением на дому находится всего 496 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 23. Снято с медицинского наблюдения 19 975 человек, в том числе за последние сутки – 43. Проведено тестов на коронавирус всего 292 181, из них за последние сутки – 3 001.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.