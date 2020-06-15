Отмена режима самоизоляции в Красноярске: до 12 июля действуют рекомендации по соблюдению масочного режима и социальной дистанции

После совещания оперативного штаба принято решение о продлении режима ограничительных мер в Красноярске до 12 июля 2020 года.

Напомним, режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса был введен с 1 апреля. Край прожил в нем практически два с половиной месяца, сейчас впереди – третий. Были закрыты торговые центры, непродовольственные магазины, кинотеатры и другие развлекательные заведения. Большинство людей отправили на самоизоляцию.

Сегодняшняя статистика, увы, удручает: количество заболевших все время растет. Однако, - подчеркнули в штабе, - режима самоизоляции (обязательного!) в крае нет. По сути, он снят еще 4 июня, когда отменили электронные пропуска. Действуют только рекомендации не покидать место проживания без средств защиты, - но наказывать за это не будут.

Ключевые тезисы:

- До 12 июля продлена работа дежурных групп детских садов. До этого же срока не будут работать кафе, рестораны (любой общепит), за исключением еды навынос, с доставкой и пр.

- Больше не действует режим пропусков и объяснительных для выхода из дома.

- А вот обязательным условием осталось соблюдение социальной дистанции от 1,5 м в общественных местах и ношение масок: в автобусах, такси, магазинах (любых общественных местах в закрытых помещениях).

- Разрешено работать: химчисткам и прачечным, ателье, станциям по тех. обслуживанию автомобилей, магазинам розничной торговли непродовольственными товарами (имеющим отдельный вход и площадь торгового зала не более 400 квадратных метров), при условии одновременного нахождения посетителей из расчета 1 человек на 4 кв.м. площади торгового зала.

Даже самолеты летают «в масках» Фото: vk.com/shtabkrskstate

Ну и ну! Масочный режим... для самолетов!

Даже самолеты летают «в масках»! 14 июня в красноярском аэропорту приземлился первый после длительного перерыва самолет «Победы», следовавший по маршруту Москва - Красноярск. Авиакомпания не только возобновила рейсы, но и оформила свои лайнеры тематически. На нос - маску, на борт - надпись «Спасибо героям в белых халатах».

Игры в «коронавирус»

Дети превратили COVID-19 в игру. В кого попал мячик - тот и водит. Свидетельницей такой игры во дворе своего дома стала жительница Красноярска Ирина Алиева. Об этом она рассказала на своей страничке в facebook: «Короновирус - новая игра на детской площадке у детей».

Пользователи соцсетей сразу вспомнили свое детство и похожие игры. Только назывались они тогда по-другому: «В наши времена это называлось сифа».

Время диктует другие правила. Коронавирусная инфекция поменяла жизнь не только взрослых, но и детей. Поэтому они тоже вынуждены приспосабливаться и придумывать новые развлечения.

ВАЖНО

В краевом оперштабе по ситуации с коронавирусом напоминают: симптомы COVID-19 проявляются не сразу после заражения, а в течение двух недель. Даже здоровый с виду человек может являться источником инфекции. Поэтому обязательно носите маски и чаще мойте руки.

Строительство метро отложено. Придется еще целый год ходить пешкомФото: Мария ЛЕНЦ

Ложка дегтя. в бочке дегтя… Строительство метро отложено

Не одно, так другое. Строительство злополучного красноярского метро снова отложено, как минимум, на год. Об этом рассказал председатель совета директоров компании «ТИСИЗ» (Красноярский трест инженерно-строительных изысканий) Олег Митволь.

Всему виной – пандемия COVID-19. Сначала на несколько месяцев приостановилась работа Главгосэкспертизы. Ее сотрудники вышли на работу из самоизоляции совсем недавно. И внесли предложение: проект стоит разбить на несколько частей, чтобы решать задачи более эффективно.

Между тем это предполагает еще несколько месяцев труда. И, возможно, дополнительные затраты. Однако суммы на данные цели в крае не заложены. Напомним, выделить большую часть средств на исследования и первый этап постройки подземки должен был федеральный бюджет – по программе «Чистый воздух».

По словам Олега Митволя, 18 миллиардов рублей из «Чистого воздуха» были «сняты» властями – из-за непростой ситуации в экономики. Причем речь не только о метро, но и бюджете текущего года. «Так что, даже если бы мы получили положительное заключение уже сегодня, проект уходит, как минимум на год», - подытожил председатель совета директоров компании «ТИСИЗ».

Впрочем, что нам потерпеть еще год... Напомним, строительство красноярского метро началось 17 октября 1995 года – буквально, в этот день был вынут первый ковш земли. А проектировать его начали еще в 1989.