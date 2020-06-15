На Красноярской ТЭЦ-1 разбили сад из сибирских деревьев и кустарников

На территории станции за проходной в течение нескольких лет сотрудники высаживали деревья и кустарники, а сегодня парковая зона дополнилась редкими для Красноярска яблонями: сибирской сакурой и Роялти. Деревья высажены с участием активистов Зеленой дружины СГК.

Ранее в зеленой зоне ТЭЦ-1 появились таблички с названиями растений на русском и латинском языках, как в ботаническом саду.

- Сейчас на ТЭЦ-1 идет экологическая модернизация, которая связана с техническим перевооружением станции, - рассказывает Сергей Бородулин, директор Красноярской ТЭЦ-1 СГК. - Но я считаю, что предприятие должно продолжать развиваться не только в техническом плане, но и в эстетическом. До пандемии к нам на экскурсии приходило несколько сотен красноярцев в год. И экскурсанты вернутся после снятия режима самоизоляции. Моя идея была в том, чтобы к площадке, где идет строительство, наши гости шли по парку из местных растений, поэтому высадки не последние. Может, кому-то покажется, что станция — это технический объект, и здесь такое неуместно. Но для нас станция не просто место работы, мы гордимся ТЭЦ-1 и хотим показать ее в лучшем виде нашим гостям.

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