2020-06-15T07:25:09+03:00
Общество

На Красноярской ТЭЦ-1 разбили сад из сибирских деревьев и кустарников

На территории появился собственный ботанический сад
Поделиться:
Изменить размер текста:

На территории станции за проходной в течение нескольких лет сотрудники высаживали деревья и кустарники, а сегодня парковая зона дополнилась редкими для Красноярска яблонями: сибирской сакурой и Роялти. Деревья высажены с участием активистов Зеленой дружины СГК.

Ранее в зеленой зоне ТЭЦ-1 появились таблички с названиями растений на русском и латинском языках, как в ботаническом саду.

- Сейчас на ТЭЦ-1 идет экологическая модернизация, которая связана с техническим перевооружением станции, - рассказывает Сергей Бородулин, директор Красноярской ТЭЦ-1 СГК. - Но я считаю, что предприятие должно продолжать развиваться не только в техническом плане, но и в эстетическом. До пандемии к нам на экскурсии приходило несколько сотен красноярцев в год. И экскурсанты вернутся после снятия режима самоизоляции. Моя идея была в том, чтобы к площадке, где идет строительство, наши гости шли по парку из местных растений, поэтому высадки не последние. Может, кому-то покажется, что станция — это технический объект, и здесь такое неуместно. Но для нас станция не просто место работы, мы гордимся ТЭЦ-1 и хотим показать ее в лучшем виде нашим гостям.

Подробнее читайте тут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Хакасии на Ивановских озерах нашли тело погибшего красноярца, следком проводит проверку
Школьники из Кодинска получили путевки на #ВолнуБудущего
Жители Красноярского края стали чаще оформлять и оплачивать посылки онлайн
В Красноярске отключают горячую воду в Советском и части Центрального районах
В Красноярске женщина в лифте избила маленькую девочку
В Железногорске водитель на скорости 160 км в час врезался в дерево
В Красноярске автослесарь украл со своего рабочего места на 55 тысяч рублей
В Приисковом ищут туриста, который сорвался со скалы возле водопада
В Красноярске дети играют в «коронавирус»
На Красноярский край обрушится шквалистый ветер, дождь и град
В Красноярском крае 15-летний мотоциклист попал в больницу после столкновения с автомобилем
В красноярский аэропорт из Москвы прилетел самолет «в маске»