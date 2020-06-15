2020-06-15T07:22:30+03:00
Происшествия

Красноярская полиция разыскивает женщину, избившую в лифте трехлетнюю девочку

Возможно, кто-то узнает ее на видео [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
ЧП произошло в свечке на ВильскогоЧП произошло в свечке на ВильскогоФото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Изменить размер текста:

«Я вышла выносить мусор на лестничную площадку. И услышала, как женщина кричала на ребенка то ли «Дима, хватит», то ли «Дина, хватит», - рассказала в социальных сетях жительница «свечки» на Вильского, 18д. А вот саму кричавшую женщину она не увидела – та уже вошла в лифт и поехала с 9-го этажа вниз, на выход. Это было накануне, 14 июня, примерно в 23 часа.

Красноярске в лифте избили девочку. Видео "Ковчег Надежды".

Все, что произошло в лифте, было записано на камеру видеонаблюдения. И пусть кто-то считает, что камеры в подъездах вторгаются в их личное пространство, именно благодаря видео удается зафиксировать те неприглядные поступки, которые совершают люди, когда считают себя безнаказанными.

Вот открывается дверь лифта и внутрь входит женщина, больше по возрасту похожая на бабушку. Вталкивает перед собой за шиворот девчушку ростом чуть выше колена. Ребенку года три. Женщина нажимает кнопку. И, не успели двери закрыться, как она наотмашь бьет ребенка рукой по лицу. Девочка падает на пол, закрывается. Плачет. Красные щеки выдают, что это уже не первая затрещина. А женщина не унимается: ударила еще раз, подняла ребенка на ножки, еще раз ударила. Потом надела на девчушку капюшон и вывела ее из лифта.

Лицо женщины, которую разыскивает полиция. Стоп-кадр видео

Лицо женщины, которую разыскивает полиция. Стоп-кадр видео

Председатель совета жильцов дома сообщила в полицию, показала запись с камеры и попросила найти жестокую «воспитательницу». Все, что известно, женщина в доме на Вильского, 18д не живет. Очевидно, приезжала к кому-то в гости. Уехала она на такси, так как в это время автобусы уже не ходят.

Инспекторы по делам несовершеннолетний отдела полиции №2 сейчас проводят проверку и устанавливают личность женщины и ребенка. Полицейские просят граждан, которым известна данная женщина или ее местонахождение, обратиться в дежурную часть МУ МВД России «Красноярское» по телефону: (391) 227-19-95.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Хакасии на Ивановских озерах нашли тело погибшего красноярца, следком проводит проверку
Школьники из Кодинска получили путевки на #ВолнуБудущего
Жители Красноярского края стали чаще оформлять и оплачивать посылки онлайн
В Красноярске отключают горячую воду в Советском и части Центрального районах
В Красноярске женщина в лифте избила маленькую девочку
В Железногорске водитель на скорости 160 км в час врезался в дерево
В Красноярске автослесарь украл со своего рабочего места на 55 тысяч рублей
В Приисковом ищут туриста, который сорвался со скалы возле водопада
В Красноярске дети играют в «коронавирус»
На Красноярский край обрушится шквалистый ветер, дождь и град
В Красноярском крае 15-летний мотоциклист попал в больницу после столкновения с автомобилем
В красноярский аэропорт из Москвы прилетел самолет «в маске»