Красноярская полиция разыскивает женщину, избившую в лифте трехлетнюю девочку

«Я вышла выносить мусор на лестничную площадку. И услышала, как женщина кричала на ребенка то ли «Дима, хватит», то ли «Дина, хватит», - рассказала в социальных сетях жительница «свечки» на Вильского, 18д. А вот саму кричавшую женщину она не увидела – та уже вошла в лифт и поехала с 9-го этажа вниз, на выход. Это было накануне, 14 июня, примерно в 23 часа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="270" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/784897" frameborder="0"></iframe> Красноярске в лифте избили девочку. Видео "Ковчег Надежды".

Все, что произошло в лифте, было записано на камеру видеонаблюдения. И пусть кто-то считает, что камеры в подъездах вторгаются в их личное пространство, именно благодаря видео удается зафиксировать те неприглядные поступки, которые совершают люди, когда считают себя безнаказанными.

Вот открывается дверь лифта и внутрь входит женщина, больше по возрасту похожая на бабушку. Вталкивает перед собой за шиворот девчушку ростом чуть выше колена. Ребенку года три. Женщина нажимает кнопку. И, не успели двери закрыться, как она наотмашь бьет ребенка рукой по лицу. Девочка падает на пол, закрывается. Плачет. Красные щеки выдают, что это уже не первая затрещина. А женщина не унимается: ударила еще раз, подняла ребенка на ножки, еще раз ударила. Потом надела на девчушку капюшон и вывела ее из лифта.

Лицо женщины, которую разыскивает полиция. Стоп-кадр видео

Председатель совета жильцов дома сообщила в полицию, показала запись с камеры и попросила найти жестокую «воспитательницу». Все, что известно, женщина в доме на Вильского, 18д не живет. Очевидно, приезжала к кому-то в гости. Уехала она на такси, так как в это время автобусы уже не ходят.

Инспекторы по делам несовершеннолетний отдела полиции №2 сейчас проводят проверку и устанавливают личность женщины и ребенка. Полицейские просят граждан, которым известна данная женщина или ее местонахождение, обратиться в дежурную часть МУ МВД России «Красноярское» по телефону: (391) 227-19-95.