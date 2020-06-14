2020-06-13T19:37:24+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 14 июня 2020 года: заболели 6 328, вылечили 2 164

Рассказываем о числе зараженных COVID-19 в Красноярске и крае на утро 14 июня 2020 года
Анна СНЕГИРЕВА
Поделиться:
Количество зараженных перевалило за 6 тысяч человекКоличество зараженных перевалило за 6 тысяч человекФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Количество заболевших коронавирусом в Красноярске и крае, по данным оперативного штаба на утро 14 июня 2020 года, достигло 6 328 человек. За последние сутки диагноз COVID-19 подтвердили еще у 1169 пациентов, из них 127 - жители Красноярска.

Новая инфекция распространилась в 54 городах и районах края. Темп прироста составил 2,7%. Врачи вылечили 2 164 пациента (+35 за сутки).. Количество погибших, к счастью, за последние сутки не увеличилось - 64 человека.

Среди 169 новых заболевших: 7 - жители Норильска, 6 - жители Железногорска, 5 - жители Ачинска, по 4 - из Емельяновского и Березовского района, 3 - жители Минусинска, по 2 человека - из Минусинского и Богучанского районов и по 1 - из Нижнеингашского, Ужурского, Краснотуранского, Кежемского, Иланского, Козульского, Шушенского, Канского районов и Сосновоборска. Остальные - красноярцы.

По медицинским наблюдением - 483 пациентов (+ 26), сняты с наблюдения в последние сутки 76 человек. С момента начала эпидемии в крае проведено 286 338 тестов на коронавирус.

Круглосуточная горячая линия по вопросам коронавируса - 8 800 100 56 53.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Построенный по образцу старинных казачьих лодок струг «Такмак» отправился в плавание
Пропавшего на Манской петле мужчину начали искать отряды волонтеров
Сын бросил тело отца в морге на 6 лет: похоронили общественники
Коронавирус в Красноярске, новости на 13 июня 2020: за сутки 169 заболевших
Предприниматели подарили Красноярску 3-метровое «Сердце» ко Дню города
Под Лесосибирском ищут заблудившегося по дороге на пасеку 44-летнего мужчину
Небывалое нашествие. Бабочки-капустницы атаковали дачников Красноярска
В Хакасии заключенный избил сотрудника колонии в кабинете начальника
На Манской петле, упав с перевернувшегося катамарана, пропал мужчина
Жительница Красноярска хотела прикрыть устроившего пьяное ДТП мужа и сообщила об угоне
Птицы вернулись в места разлива топлива под Норильском
Четыре поселка в Красноярском крае остаются подтопленными
41 домой, 20 в обсерватор: в Красноярск вернулись туристы из Таиланда
Водитель Nissan вылетел на встречку и устроил жесткое ДТП в центре Красноярска
Поймали на живца: в Красноярске задержали кондукторшу-драгдилера
В арктическую зону, где произошел разлив нефтепродуктов, возвращается жизнь