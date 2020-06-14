Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 14 июня 2020 года: заболели 6 328, вылечили 2 164

Количество заболевших коронавирусом в Красноярске и крае, по данным оперативного штаба на утро 14 июня 2020 года, достигло 6 328 человек. За последние сутки диагноз COVID-19 подтвердили еще у 1169 пациентов, из них 127 - жители Красноярска.

Новая инфекция распространилась в 54 городах и районах края. Темп прироста составил 2,7%. Врачи вылечили 2 164 пациента (+35 за сутки).. Количество погибших, к счастью, за последние сутки не увеличилось - 64 человека.

Среди 169 новых заболевших: 7 - жители Норильска, 6 - жители Железногорска, 5 - жители Ачинска, по 4 - из Емельяновского и Березовского района, 3 - жители Минусинска, по 2 человека - из Минусинского и Богучанского районов и по 1 - из Нижнеингашского, Ужурского, Краснотуранского, Кежемского, Иланского, Козульского, Шушенского, Канского районов и Сосновоборска. Остальные - красноярцы.

По медицинским наблюдением - 483 пациентов (+ 26), сняты с наблюдения в последние сутки 76 человек. С момента начала эпидемии в крае проведено 286 338 тестов на коронавирус.

Круглосуточная горячая линия по вопросам коронавируса - 8 800 100 56 53.