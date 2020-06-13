2020-06-13T14:18:21+03:00
Происшествия

Мошенники пообещали женщине закрыть уголовное дело, если она подарит авто православному храму

Жительница Красноярска поверила, машины подарила, но уголовное дело никто и не думал закрывать...
Анна СНЕГИРЕВА
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Возбуждено уголовное делоВозбуждено уголовное делоФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске мошенники, прикрываясь добрым именем Красноярской епархии РПЦ, вынудили женщину переписать дорогостоящие автомобили на православный приход Новомучеников и Исповедников Российских. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск из собственных источников, взамен мошенники обещали женщине прекратить в отношение нее уголовное дело - дескать, у нас связи, поможем. Но помощь не бесплатная.

Как все произошло? Некоторое время назад предприниматель Татьяна Ж. попала под уголовное дело. Женщина занималась морепродуктами и рыбой, и силовики поймали ее на нарушениях. Было возбуждено уголовное дело по ст. 258.1 УК России (Незаконный оборот водных биологических ресурсов). Статья суровая. если по максимуму, - по ней может грозить до 9 лет лишения свободы и многомиллионные штрафы. Конечно, проблем Татьяна не хотела. Искала выходы из положения. А как их принято искать? Через связи и знакомства!

Так и получилось, что женщина вышла на Игоря А. (обычного пенсионера, ранее не судимого). По ее словам, встретились они в здании Красноярской епархии РПЦ (Горького, 27) - там обсудили все вопросы помощи. Игорь А. и несколько его знакомых убедили Татьяну - поможем, но не бесплатно.

- В качестве оплаты предложили оформить договоры дарения православному приходу Новомучеников и Исповедников Российских Красноярска в лице настоятеля автомобиля марки «Volkswagen Tiguan» и автомобиля марки «Audi Q7», намереваясь впоследствии распорядиться автомобилями в личных целях, - сообщил источник.

Предпринимательница поверила и подписала договоры дарения автомобилей. Но... помощи никакой, естественно, не дождалась. Между тем обе иномарки тянут на 7 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Обыски у Игоря А. пока не проводили, но с него взяли обязательство о явке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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