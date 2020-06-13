Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на сегодня, 13 июня 2020 года: туристы из Таиланда, отмена самоизоляции у соседей

По информации оперативного штаба на утро 13 июня 2020 года, число заболевших коронавирусной инфекцией в Красноярске и крае перевалило за 6 тысяч. COVID-19 заразились 6 159 человек, в том числе 178 за последние сутки. Из них в Красноярске – 145. География распространения заболевания – 54 города и района региона. За весь период пандемии врачи вылечили 2 129 пациентов. Погибли 64.

В Красноярск вернулись туристы из Таиланда

Как рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора, еще одну партию застрявших за границей из-за пандемии коронавируса доставили домой. Транзитным рейсом через Москву в аэропорт Красноярска прибыл 61 человек. Все они прошли контроль с использованием переносных тепловизоров. 41 человек – из Красноярска и края – был направлен на изоляцию по месту жительства. Еще 20 - из Новосибирской области, Забайкальского края, Амурской области и Алтайского края – проведут две недели в обсерваторе под медицинским наблюдением.

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В Хакасии режим самоизоляции отменяют с 15 июня

Также будет снят ряд других ограничений, информировали на сайте правительства республики.

Итак, что меняется?

- С 12 июня детям разрешили свободно выходить из дома без взрослых. Заработало обслуживание на вынос в заведениях общепита.

- С 15 июня режим самоизоляции отменяют. Но есть исключения: для людей старше 65 лет она по-прежнему ОБЯЗАТЕЛЬНА. Пациентам с хроническими заболеваниями или ослабленным иммунитетом оставаться дома РЕКОМЕНДУЕТСЯ.

- С 15 июня убирают обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга. Для гостей из Красноярска и Тувы он продолжает действовать.

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