2020-06-12T19:24:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на сегодня, 13 июня 2020 года: туристы из Таиланда, отмена самоизоляции у соседей

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Красноярске и крае на утро 13 июня 2020 года
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
В Красноярск вернулись туристы из Таиланда.В Красноярск вернулись туристы из Таиланда.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

По информации оперативного штаба на утро 13 июня 2020 года, число заболевших коронавирусной инфекцией в Красноярске и крае перевалило за 6 тысяч. COVID-19 заразились 6 159 человек, в том числе 178 за последние сутки. Из них в Красноярске – 145. География распространения заболевания – 54 города и района региона. За весь период пандемии врачи вылечили 2 129 пациентов. Погибли 64.

В Красноярск вернулись туристы из Таиланда

Как рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора, еще одну партию застрявших за границей из-за пандемии коронавируса доставили домой. Транзитным рейсом через Москву в аэропорт Красноярска прибыл 61 человек. Все они прошли контроль с использованием переносных тепловизоров. 41 человек – из Красноярска и края – был направлен на изоляцию по месту жительства. Еще 20 - из Новосибирской области, Забайкальского края, Амурской области и Алтайского края – проведут две недели в обсерваторе под медицинским наблюдением.

Подробности здесь.

В Хакасии режим самоизоляции отменяют с 15 июня

Также будет снят ряд других ограничений, информировали на сайте правительства республики.

Итак, что меняется?

- С 12 июня детям разрешили свободно выходить из дома без взрослых. Заработало обслуживание на вынос в заведениях общепита.

- С 15 июня режим самоизоляции отменяют. Но есть исключения: для людей старше 65 лет она по-прежнему ОБЯЗАТЕЛЬНА. Пациентам с хроническими заболеваниями или ослабленным иммунитетом оставаться дома РЕКОМЕНДУЕТСЯ.

- С 15 июня убирают обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга. Для гостей из Красноярска и Тувы он продолжает действовать.

Подробности здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Четыре поселка в Красноярском крае остаются подтопленными
41 домой, 20 в обсерватор: в Красноярск вернулись туристы из Таиланда
Водитель Nissan вылетел на встречку и устроил жесткое ДТП в центре Красноярска
Поймали на живца: в Красноярске задержали кондукторшу-драгдилера
В арктическую зону, где произошел разлив нефтепродуктов, возвращается жизнь
В Хакасии режим самоизоляции отменяют с 15 июня
Под Красноярском мать на Honda завезла детей под КАМАЗ [видео]
Экс-директор Каменки попал под уголовное дело
В Октябрьском районе Красноярска кардинально изменили схему движения
Красноярцам рассказали, кому можно торговать лекарствами онлайн
Красноярцы жалуются на мутную воду из кранов
Факторинг Райффайзенбанка получил наивысшую оценку от Markswebb по доступности в цифровых каналах
Каждый третий россиянин планирует экономить на отпуске
Застрявшего в тайге после разлива реки тяжелобольного охотника эвакуировали спецбортом МЧС
Цифровизация сервиса: онлайн-обращения клиентов Tele2 выросли втрое
В Красноярске за крупную взятку арестован чиновник минэкологии
Жительница Норильска присвоила себе чужое наследство на миллион рублей
В Красноярске начинается ремонт моста через Бугач с 12 июня
В Красноярском крае из-за пала сухой травы погиб человек
Эксперты выяснили, почему миллениалы хотят своё жильё
Лес под контролем: МегаФон организовал противопожарное наблюдение за лесами России
Знаменитую башню на Стрелке в Красноярске снова выставили на продажу
Mercedes всмятку разбился об автобус в центре Красноярска
Строительство метро в Красноярске отложено на год из-за COVID-19
С 1 июля в Красноярском крае снова подорожает электричество