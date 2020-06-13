2020-06-12T19:21:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 13 июня 2020 года: заболели 6159, вылечили 2129

Рассказываем о числе зараженных COVID-19 в Красноярске и крае на утро 13 июня 2020 года
Ася ЖУКОВА
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Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 13 июня 2020 года.Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 13 июня 2020 года.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Количество заболевших коронавирусом в Красноярске и крае – по данным оперативного штаба на утро 13 июня 2020 года – превысило 6 тысяч. Это 6 159. За последние сутки диагноз COVID-19 подтвердили еще у 178 человек, из них 145 - в Красноярске.

Новая инфекция распространилась в 54 городах и районах края. Темп прироста составил 3%. Врачи вылечили 2129 человек (+ 61 за сутки). Не удалось спасти 64 (+ 5 за сутки).

- Сейчас на аппаратах искусственной вентиляции легких 52 человека, - рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения края. – Если говорить о погибших, это три женщины и двое мужчин. Двум из них еще не было 60 лет, остальные – возрастные.

Под медицинским наблюдением на дому 533, за сутки взято 38. Снято с контроля врачей 19 824, это 145 в сутки. Всего проведено тестов на коронавирус 278 091, из них за сутки - 8 434.

Круглосуточная горячая линия - 8 800 100 56 53.

ИСТОЧНИК KP.RU

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